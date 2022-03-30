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Araç kiralamada pazarın güçlü şirketi Lider Filo halka arz oluyor

Operasyonel araç kiralama sektörünün öncü markası Lider Filo halka arz oluyor. Talepler 29-30 Mart tarihlerinde toplanacak. Sağlanan yeni kaynak daha hızlı büyümede kullanılacak.

Bilim ve Teknoloji 30.03.2022, 15:46
Araç kiralamada pazarın güçlü şirketi Lider Filo halka arz oluyor

İSTANBUL – Türkiye’de operasyonel araç kiralama sektöründe kurulduğu 2010 yılından bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren Lider Filo’nun (LDR Turizm) şirket paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurusu geçen Perşembe günü onaylandı. Şirketin halka arzı için talep toplama tarihleri 29-30 Mart 2022 olarak belirlendi.

Lider Filo, yaklaşık 4 bin araçlık güçlü filosuyla, finansal ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde müşterilerine özelleştirilmiş uzun dönem araç kiralama hizmeti sağlıyor.

Tera Yatırım’ın liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 13.000.000 TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 4.000.000 TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Fazla talep gelmesi halinde şirketin sahip olduğu, halka arz edilen payların yüzde 20’sine denk gelen 3.400.000 TL nominal değerli payların da ek satışı gerçekleştirilecek.

BORSA’DA SATIŞ - EŞİT DAĞITIM” YÖNTEMİYLE HALKA ARZ

Halka arzın büyüklüğünün 317.050.000 TL olması beklenirken; ek satış olursa büyüklük seviyesi 380.460.000 TL’ye ulaşacak. Halka arz işlemi sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,76, ek satış olursa yüzde 30,91 olacak. Şirket hisse başına 18,65 TL fiyat ile halka arz edilecek.

Halka arz öncesi 53.000.000 TL olan sermaye, halka arz sonrası 66.000.000 TL’ye ulaşacak. Halka arz işlemi, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Halka arza başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılar, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve diğer tüm aracı kurumlar ve bankalar üzerinden taleplerini gönderebilecek.

FİLOSUNU GÜÇLENDİRECEK, İSTİKRARLI BÜYÜYECEK

Lider Filo, halka arzdan elde ededeceği güçlü kaynağın yüzde 70’ine karşılık gelen tutarını şirketin yeni taşıt yatırımlarında, yüzde 30’una karşılık gelen tutarı net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında ve yeni yatırımlarda kullanılacak.

Yatırımlarıyla filosunu büyütecek olan şirket, sağlayacağı yeni kaynak ile stratejik amaçlarına uygun olarak daha hızlı büyümeyi, kârlılığını artırmayı ve sektöründe öncü marka olma vizyonunu güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyor. Lider Filo böylece müşteriye özel hizmetleri ve en yeni modellerden oluşan filosuyla sektördeki etkinliğini daha da artıracak.

METİN BAROKAS:  YÜKSEK KÂRLILIKLARI YAKALACAĞIZ

Lider Filo Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barokas, gelecek dönem hedefleriyle ilgili olarak şunları söyledi: “Halka arz bizim için önemli bir başarı olacaktır. Borsa İstanbul’da gerçekleştirilecek olan bu işlem ile kalıcı finansman sağlayacağız. Halka arz sağlıklı ve istikrarlı büyümemize pozitif etki yapacak, yüksek kârlılıkları yakalayacağız. 12 yıllık bir firmayız, genç bir şirketiz. Araç filomuz da oldukça genç. Sektör ortalaması araç yaşında 18 ay iken, bizde bu rakam 15 ay düzeyinde. Bu da araç filomuzun oldukça değerli olması anlamına geliyor. Bununla birlikte müşteri memnuniyetinde çok önemli noktadayız. Yıllar itibariyle sunduğumuz butik hizmet anlayışına bağlı olarak oluşan müşteri sadakati, güncel dönemde yüzde 90 sözleşme yenileme oranı ile şirketimizin marka değerini artırmış ve Lider Filo’yu sektör içerisinde tercih edilen değerli bir kurum haline getirmiştir. Bu başarı da bizim için oldukça değerli.”

#araç
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