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Apple’ın tartışmalı gizlilik politikası sosyal ağlara pahalıya patladı

Apple'ın iOS ve iPadOS cihazlar için geliştirdiği 'Takip Etme' özelliğinin sosyal medya platformlarına faturası ağır oldu.

Bilim ve Teknoloji 02.11.2021, 13:34 02.11.2021, 13:44
Apple’ın tartışmalı gizlilik politikası sosyal ağlara pahalıya patladı

Apple, Nisan ayında kullanıma sunduğu iOS 14.5 güncellemesiyle iPhone ve iPad’lere ‘Takip Etme’ özelliği getirdi. İlk olarak WWDC 2020 etkinliği kapsamında iOS 14 ile tanıtılan bu özelliğin aslında daha erken hayata geçmesi planlanıyordu. Ancak Apple, geliştiricilere Uygulama İzleme Şeffaflığı politikasına uyum sağlayabilmeleri için süre tanıdı.

Uygulama İzleme Şeffaflığı; telefonunuza yüklediğiniz uygulamaların, sizi üçüncü taraf hizmetler ve web siteleri aracılığıyla takip etmelerinin önüne geçiyor. Telefondaki Gizlilik ayarlarına yerleştirilen ‘Takip Etme’ bölümünde dilediğiniz uygulamanın takip iznini kapatabiliyorsunuz. Bu özelliğe en çok karşı çıkanlardan biri Facebook olmuştu.

Uygulama İzleme Şeffaflığı, 10 milyar dolara yakın kaybettirdi

Financial Times tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Apple’ın gizlilik politikasından etkilenen Snapchat, Facebook, Twitter ve YouTube 9.85 milyar dolar zarara uğradı. Bu platformlar gelirlerinin önemli bir kısmını mobilde kullanıcılara gösterdiği reklamlar sayesinde elde ediyor.

ios takip etme engelleme

Takip etme iznini iptal ettiğiniz uygulama, iPhone ve iPad’inizdeki IDFA (Apple Reklam Verme Kimliği) tanımlayıcısını kullanamıyor. Geliştiricilerin sizi takip edip reklam verilerinizi özelleştirmek için bu tanımlayıcıya erişebilmeleri gerekiyor. Ancak izin vermediğiniz uygulama IDFA’ya erişemiyor, erişemediği için size özel reklamlar gösteremiyorlar.

En çok etkilenen şirket Facebook oldu

Adtech danışmanı Eric Seufert, Financial Times’a verdiği demeçte, “En çok etkilenen platformlardan bazıları -özellikle Facebook- Uygulama İzleme Şeffaflığı nedeniyle altyapılarını sıfırdan inşa etmek zorunda” dedi. Bunun en az bir yıl süreceğini iddia eden Seufert şöyle konuştu:

“Yeni araçların ve framework’lerin kullanıcılara sunulmadan önce sıfırdan geliştirilmesi ve kapsamlı bir şekilde test edilmesi gerekiyor. Yeni bir altyapı kurmanın en az bir yıl süreceğine inanıyorum.”

En büyük tepki Facebook’tan geldi

Kazancının önemli kısmını kişisel reklamlardan elde eden Facebook, iPhone sahiplerinden takip izni istedi. Kullanıcılara “Facebook’u ücretsiz tutmamıza yardımcı ol” gibi ifadelerle bildirim gönderen şirket bu yaklaşımı nedeniyle tepkilerin odağına yerleşmişti.

Facebook bununla da kalmayıp geçtiğimiz aylarda gazetelere tam sayfa ilan verdi. “Apple’a karşı duruyoruz” diyerek iOS cihazlardaki takip etme özelliğini eleştiren şirket, küçük işletmeleri reklam gelirlerinin azalacağı yönünde uyardı.

Apple, Facebook’un bu kampanyasına doğrudan cevap vermedi. Ancak ilandan aylar önce, sosyal medya şirketini “kullanıcı gizliliğine önem vermemekle” itham etti.

Snapchat CEO’su da Apple’ı suçladı

Snapchat uygulamasının sahibi Snap Inc, 2021’in üçüncü çeyreğinde 1,07 milyar dolar kazanç elde ettiğini açıkladı. Şirket üçüncü çeyrekte 1,1 milyar dolar gelir kazanacağı yönünde tahminde bulunmuştu. Ancak bu hedefine ulaşamadığı anlaşıldı. Snap Inc CEO’su Evan Spiegel ise Apple’ı hedef gösterdi.

“Apple’ın Haziran ve Temmuz aylarında iOS için geniş çapta kullanıma sunduğu yeni ‘reklam takibi’ değişikliği, işlerimizi olumsuz etkiledi” diyen Evan Spiegel, “Bu bizim için kesinlikle sinir bozucu bir şey” ifadelerini kullandı.

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