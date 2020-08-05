Apple’ın değeri 2 trilyon dolara yaklaşıyor

2 yıl önce Apple’ın piyasa değeri 1 trilyonu ilk defa geçtiğinde tüm dünya bunu şaşkınlıkla izlemişti. Fakat aslında bu ustaca büyüme göreceli büyüklüğe bakıldığında o kadar da etkileyici değildi.

13 haneli fiyat etiketine rağmen Apple’ın Ağustos 2018’de trilyon değerindeki muadilleri arasında yer alması daha önce görülmemiş bir şey değildi. S&P 500’deki Exxon Mobil ve IBM ile karşılaştırılabilir bir seviyede yer alıyordu.

Daha sonrasında 900 milyar dolar piyasa sermayelendirmesiyle beraber Apple’ın hisse senetleri balta girmemiş ormanlara, farklı bir seviyeye ilk defa giriş yaptı. Geçen ağustos ayından beri değerini ikiye katlamasından sonra IBM’in adeta üzerinden atladı.

Bloomberg ve S&P Dow Jones’un verilerine göre, S&P 500’de %6.5 artış yakalayan Apple hisseleri IBM’in 35 sene önce %6.4 artışla elde ettiği rekorunu egale etti. Şu an ise Apple’ın piyasa değeri 1.875 trilyon dolar civarında ve 2 trilyon dolara ulaşması için sadece %7’lik bir artış gerekli.

Bazı analistler şirketin 2 trilyon dolara ulaşacağını şimdiden öngörüyorlar. D.A Davidson&Co analisti Tom Forte Apple hisselerinin gelecek yıl 480 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bu da şu anki fiyat seviyelerinin üzerine %9.4 değer kazanması ve 2.05 trilyon dolar piyasa sermayelendirmesine ulaşmasıyla mümkün.