Apple yeni ürünlerini tanıttı: iMac'ler renklendi, M1 çiple üretilen iPad Pro en güçlü tablet oldu

Apple’ın yeni ürünlerini tanıtacağı Apple Spring etkinliği düzenlendi. Lansman CEO Tim Cook'un konuşması ile başladı.

Apple’ın California’daki Cupertino kampüsünde düzenlenenetkinlikte Şirket birçok yeni ürün ve hizmetini tanıttı.

SPOTİFY’A RAKİP

İlk olarak Apple podcast özelliğini tanıtan şirket, abonelik hizmetini başlatacağını bildirdi.



Apple, podcast aboneliğini önümüzdeki ay başlatacağını belirtirken, kendisini ses akışı rekabetinde Spotify ve diğer müzik uygulamalarına karşı rekabette olduğunu gösterdi.

Şirket ayrıca, Apple Podcast uygulamasını yeniden tasarladığının altını çizdi.

IPHONE 12 MOR OLARAK ÜRETİLECEK

Apple, iPhone 12 modelinin mor olarak üretileceğini duyurdu. Cuma günü ön siparişe çıkacak olan mor iPhone 12, 30 Nisan'da satışa sunulacak.

APPLE TV GÜNCELLENDİ

Apple, Apple TV 4K kutusunu yeni işlemciyle güncellediğini açıkladı.



Apple, Apple TV 4K kutusunun yeni bir işlemciyle güncellendiğini ve yüksek kare hızlı HDR videoları gösterebileceğini ve bunun daha akıcı, daha renkli spor etkinlikleri göstermesini sağlayacağını duyurdu.



32GB depolama alanı olan Apple TV’nin 179 dolardan başlayarak satışa sunulduğu bildirilirken Apple, 30 Nisan'da sipariş için talep alacakşarını ve Mayıs ayının ikinci yarısında gönderime başlayacaklarını söyledi.

YENİ IMAC MODELLERİ GELDİ

Apple, farklı renklerde gelen yeni iMac modellerini duyurdu. Bu iMac'lerin Apple'ın özel M1 işlemcisi tarafından desteklendiği belirtilirken bilgisayarlar yeni, daha ince bir alüminyum tasarıma sahip ve kırmızı, mavi, mor, turuncu, sarı, gümüş ve yeşil renklerde olacağı açıklandı.



Yeni ince tasarım, büyük bir iPad'e çok benzetildi.

YENİ IPAD PRO'LAR TANITILDI

Apple, masaüstü bilgisayarlarında kullandığı çipleri kullandığı yeni iPad Pro modellerini duyurdu.



Apple yaptığı açıklamada, şirketin Mac bilgisayarlarında kullanılan M1 çipini kullanarak yeni üst düzey iPad'leri piyasaya süreceğini söyledi.



Daha önce iPad'ler, şirketin iPhone'larına güç veren A serisi çipler kullanıyordu.

Apple, yeni geliştirdiği tabletlerin piyasadaki en güçlü tablet olduğunu söylerken ayrıca, iPad'in daha yüksek çözünürlüklü monitörlere bağlanmasına olanak tanıyan gelişmiş bir USB-C konektörü içerdiğini bildirdi.



Apple, bazı iPad modellerin de 5G desteği içereceğini söyledi.

iPAD PRO'LARIN TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

11 inçlik model Türkiye'de 8 bin 599 TL'den başlayan fiyatlar ile, 12.9 inçlik model ise 11 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Ürünler uzay grisi ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor.

MERAKLA BEKLENEN AİRTAG TANITILDI

Apple, AirTag adlı uzun zamandır beklenen kayıp eşya izleyicisini duyurdu.



Apple, AirTag'i bir iPhone aksesuarı olarak adlandırırken fiyatını bir kişi için 29 dolar, dört kişi için ise 99 dolar olarak açıkladı.



Yeni AirTag’in 30 Nisan'da mağaza raflarında olacağı bildirildi.

AirTag, kayıp nesneleri bulmak için bir iPhone ağı kullanan ve bu ayın başlarında üçüncü taraf aksesuarlarına açılan Find My adlı Apple teknolojisini kullanarak çalışan yeni bir teknoloji olarak dikkat çekiyor.

AirTag’in, Apple'ın gizliliğe duyarlı olduğunu söylediği "hassas bulma" adını verdiği bir teknik kullanarak çalıştığının altı çizildi.