Apple, yeni MacBook Pro'yu tanıttı: Türkiye fiyatı dudak uçuklatıyor!

Apple, tamamen yeniden tasarlanan MacBook Pro’yu tanıttı. Yeni MacBook Pro gücünü, Mac için tasarlanan ilk profesyonel çipler olan yeni M1 Pro ve M1 Max’ten alıyor. 14 inç ve 16 inç modellerle sunulan yeni MacBook Pro modellerinde, Liquid Retina XDR ekran, gelişmiş bağlantı noktası seçenekleri, 1080p FaceTime HD kamera ve 6 hoparlörlü ses sistemi bulunuyor.

Geliştiriciler, fotoğrafçılar, film yapımcıları, 3D sanatçıları, bilim insanları, müzik prodüktörlerine odaklanan, M1 Pro ve M1 Max’li yeni MacBook Pro’lar, M1 çipe sahip 13 inç MacBook Pro ile birlikte bugüne kadarki en güçlü profesyonel dizüstü bilgisayar serisi olarak nitelendiriliyor.

YÜZDE 70 DAHA HIZLI

8 adet yüksek performans çekirdeği ve iki adet yüksek verimlilik çekirdeğiyle toplam 10 adede kadar güçlü CPU çekirdeğine ve 16 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU’ya sahip M1 Pro, M1 çipe kıyasla yüzde 70’e kadar daha hızlı CPU performansı ve 2 kata kadar daha hızlı GPU performansı sergiliyor. M1 Pro ayrıca 200 Gbps’e kadar bellek bant genişliği sağlıyor.

M1 çiptekinin yaklaşık 3 katı olan bu bant genişliğiyle birlikte 32 GB’a kadar hızlı birleşik bellek desteği sunuyor. Profesyonel video iş akışlarına önemli ölçüde hız vermek için tasarlanan M1 Pro çip, Media Engine’e ProRes hızlandırıcı ekleyerek video işlemeyi daha hızlı ve enerji açısından verimli hale getiriyor.

Apple’ın tanıtım etkinliğinde verilen bilgiye göre M1 Pro’yu temel alarak yeteneklerini bir üst seviyeye çıkaran M1 Max, profesyonel dizüstü bilgisayarlar için dünyanın en güçlü çipi olarak konumlandırılıyor. M1 Pro ile aynı güçlü 10 çekirdekli CPU’ya sahip olan M1 Max, çekirdek sayısını ikiye katlayarak 32 çekirdeğe kadar yapılandırılabilen, GPU ile M1 çipe kıyasla 4 kata kadar daha hızlı GPU performansı sunuyor.

M1 Max, M1 Pro’dan 2 kat ve M1’den yaklaşık 6 kat daha yüksek olan 400 Gbps’ye kadar bellek bant genişliğine ve 64 GB’a kadar hızlı birleşik belleğe sahip. M1 Max ayrıca iki adet ProRes hızlandırıcı içeren gelişmiş Media Engine ile daha da yüksek çoklu akış performansı sunuyor.

PERFORMANSI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Profesyoneller, Final Cut Pro’da 30 adede kadar 4K ProRes video akışını veya 7 adede kadar 8K ProRes video akışını düzenleyebiliyor ve Afterburner’a sahip 28 çekirdekli Mac Pro’dakine göre daha fazla akış üzerinde çalışabiliyorlar. Video editörleri ise bir Mac’te bugüne kadar ilk kez, 8K ProRes 4444 videolarda renkleri HDR kalitesinde sınıflandırabiliyorlar.

Bir önceki nesil MacBook Pro ile kıyaslandığında yeni MacBook Pro modelleri tek şarjla şunları gerçekleştirebiliyor:

- 14 inç model ekstra 7 saat ile 17 saate kadar, 16 inç model ise ekstra 10 saat ile 21 saate kadar video oynatma imkanı sunuyor. Bu, bugüne kadar bir Mac dizüstü bilgisayardaki en uzun pil ömrü.

- Xcode ile çalışan geliştiriciler 4 kata kadar daha fazla kod derleyebiliyorlar.

- Fotoğrafçılar hareket halindeyken Adobe Lightroom Classic’te 2 kata kadar daha uzun pil ömrüyle görselleri düzenleyebiliyorlar.

Prize takılı olmadığında performans kaybı yaşayan diğer profesyonel dizüstü bilgisayarların aksine, MacBook Pro hem prize takılıyken hem de pili kullanırken aynı seviyede performans sergiliyor.

Yeni MacBook Pro, siyah bir yuvaya yerleştirilen Magic Keyboard ile geliyor. Bu yuva, tuşlardaki arkadan aydınlatmalı simgeleri öne çıkarıyor. Magic Keyboard’da tam boy bir işlev tuşu sırası da yer alıyor. Touch Bar’ın yerini alan fiziksel işlev tuşları ve daha geniş bir Escape tuşu, kullanıcılar için mekanik tuşa basma hissini geri getiriyor. Yeni klavyeye, profesyonel uygulamalar için ayrıca Force Touch trackpad eşlik ediyor.

MAC'LER DE ÇENTİK İLE TANIŞTI!

Yeni MacBook Pro, ilk kez Liquid Retina XDR ekranla geliyor. iPad Pro’da kullanılan mini LED teknolojisinden yararlanan Liquid Retina XDR ekran, 1000 nite kadar sürekli, tam ekran parlaklık, 1600 nit maksimum parlaklık ve 1.000.000:1 kontrast oranı sunuyor. Bu yeni ekranla Mac’e gelen ProMotion teknolojisi, 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor.

Her iki model de bir önceki nesle göre daha büyük ekranla geliyor. 16 inç model, 7.7 milyon piksel içeren geniş 16.2 inç ekranıyla, bir Mac bilgisayardaki en fazla sayıda piksele sahip. 14 inç model de kullanıcılara öncekinden daha fazla alan sağlıyor. 14.2 inç aktif alan ve toplam 5.9 milyon pikselle, daha önceki 16 inç MacBook Pro modeline göre daha fazla piksel sunuyor.

Daha da ince kenarlara sahip olan ekran, kameranın çevresine kadar genişleyerek kullanıcılara içerikleri için daha da fazla alan veriyor. Ancak bu durum Apple'ın iPhone'larından aşina olunan "çentik" kavramını, Apple’ın MacBook’larına da taşımış oluyor.

HDMI, SD KART YUVASI, MAGSAFE...

Yeni MacBook Pro’da 1080p FaceTime HD kamera yer alıyor. Bugüne kadar bir Mac dizüstü bilgisayarda bulunan en iyi kamera olma özelliğini taşıyan bu kamera sistemi; M1 Pro ve M1 Max çiplerdeki güçlü görüntü sinyali işlemcisinden (ISP) ve Neural Engine’dan yararlanarak video kalitesini bilişimsel video ile artırıyor.

Yeni MacBook Pro’da bulunan ve daha net bir ses aralığı sunan 2 adet tweeter ve 4 adet force-cancelling özellikli woofer’dan oluşan yüksek kaliteli 6 hoparlörlü ses sistemi, yüzde 80 daha fazla bas sunuyor. Uzamsal ses desteği de veren ses sistemi, çok yönlü ve üç boyutlu bir dinleme deneyimi yaratıyor.

Yeni MacBook Pro’ların dikkat çeken bir diğer özelliği ise gelişmiş bağlantı noktaları. Yeni Mac’lerde 3 adet Thunderbolt 4 bağlantı noktasına ek olarak SD kart yuvası, HDMI bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık jakı, ve MagSafe 3 bağlantı noktası da yer alıyor.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Gelelim M1 Pro ve M1 Max çipe sahip yeni MacBook Pro modellerinin Türkiye fiyatlarına... Ön siparişlerin alınmaya başlandığı yeni MacBook Pro modelleri, 26 Ekim Salı gününden itibaren müşterilere gönderilmeye başlanacak.

Belirli Apple Store’lar ile Apple yetkili satıcılarında satışa sunulacak olan yeni 14 inçlik MacBook Pro modelinin fiyatı 23 bin 499 TL’den; 16 inçlik MacBook Pro modeli ise 28 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Donanım seçeneklerine göre fiyatlar 14 inçlik yeni MacBook Pro’da 66 bin 399 TL’ye, 16 inçlik yeni MacBook Pro’da ise 68 bin 599 TL’ye kadar ulaşıyor.

ABD’de ise bu fiyatlar 14 inçlik yeni MacBook Pro için 1999 dolar ile 5 bin 899 dolar arasında, 16 inçlik yeni MacBook Pro için ise 2 bin 499 dolar ile 6 bin 99 dolar arasında değişiyor.