Apple, Türkiye’deki tüm satışlarını durdurdu!

Birçok kullanıcı sosyal medyada bu dolar yükselişi karşısında TL fiyatlarının yükseleceğini düşünüp Apple ürünlerini satın almaya başladı. Bunun sonucu mudur bilinmez ancak Apple, resmi sitesinde ilk önce iPhone 11 satışlarını daha sonra da tüm ürünlerin satışlarını durdurdu. Bu durum fiyat değişikliği olacağı zamanlarda yaşanan bir durum ancak dolardaki dengesizlik ve sürekli artış, Apple’ın saatlerdir satışları tekrar açmasına engel oluyor gibi duruyor.

Apple sitesindeki ürünlerin hangi seçeneği olursa olsun şu anda alışveriş yapmak isterseniz ürünleri sepetinize ekleyemiyorsunuz ve “Şu Anda Mevcut Değil” uyarısıyla karşılaşıyorsunuz.

Satışların ne zaman yeniden başlayacağı bilinmiyor. Yabancı basında da Apple’ın Türkiye’deki ekonomik durum sebebiyle satışlarını durdurduğunu manşetlerine taşıdı.