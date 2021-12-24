Apple Türkiye’de indirimler devam ediyor

Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı son zamla iPhone 13 Mini’yi 19 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satmaya başlamıştı. İndirim kararı sonrası bu ürünün yani iPhone 13 Mini’nin fiyatı 14 bin 799 TL’ye düştü.

İndirim kararı sonrası iPhone 13’ün fiyatı 21 bin 499 TL’den 16 bin 299 TL’ye, iPhone 13 Pro’nun fiyatı 28 bin 999 TL’den 21 bin 499 TL’ye, iPhone 13 Pro Max’in fiyatı ise 31 bin 999 TL’den 23 bin 999 TL’ye düştü.

Apple, iPad’in yeni fiyatını 5 bin 199 TL olarak belirledi. Zam kararı sonrası bu ürünün fiyatı 6 bin 999 TL’ye çıkmıştı. iPad mini’nin fiyatı 10 bin 499 TL’den 7 bin 899 TL’ye, iPad Air’in fiyatı 11 bin 999 TL’den 8 bin 999 TL’ye, iPad Pro’nun fiyatı ise 16 bin 499 TL’den 11 bin 999 TL’ye düşürüldü.

Zam sonrası fiyatı 5 bin 99 TL’ye çıkan AirPods Pro’nun yeni fiyatı 3 bin 799 TL olarak belirlendi. Apple’ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği lansmanda görücüye çıkardığı AirPods 3’ün fiyatı 3 bin 499 TL’den 2 bin 599 TL’ye düşürüldü.

İndirim kararı sonrası Apple Watch Series 7’nin fiyatı ise 5 bin 899 TL olarak belirlendi. Söz konusu ürünün fiyatı geçtiğimiz günlerde 7 bin 999 TL’ye çıkarılmıştı.

Geçen zamla 359 TL’ye çıkan parlatma bezi ise 269 liraya indi.

Yeni fiyatlar şu şekilde:

iPhone SE: 7 bin 799 TL

iPhone 11: 10 bin 999 TL

iPhone 12 mini: 13 bin 499 TL

iPhone 12: 14 bin 499 TL

iPhone 13 Mini: 14 bin 799 TL

iPhone 13: 16 bin 299 TL

iPhone 13 Pro: 21 bin 499 TL

iPhone 13 Pro Max: 23 bin 999 TL

Macbook

Apple M1 – 13 inç Macbook Air: 14 bin 999 TL

Apple M1 – 13 inç Macbook Pro: 18 bin 999 TL

M1 Pro – 14 inç Macbook Pro: 29 bin 999 TL

M1 Pro – 16 inç Macbook Pro: 37 bin 499 TL

M1 Max – 16 inç Macbook Pro: 52 bin 499 TL

iPad

iPad: 5 bin 199 TL

iPad mini: 7 bin 899 TL

iPad Air: 8 bin 999 TL

iPad Pro: 11 bin 999 TL

Apple Watch

Apple Watch Series 7: 5 bin 899 TL

Apple Watch SE: 4 bin 199 TL

Apple Watch 3: 2 bin 949 TL

Apple TV 4K: 2 bin 899 TL

Apple TV HD: 2 bin 499 TL

AirPods Max: 7 bin 999 TL

AirPods 3: 2 bin 599 TL

AirPods Pro: 3 bin 799 TL

AirPods 2: 1.899 TL

AirTag Tekli: Tekli: 399 TL / Paket: 1.359 TL

Apple parlatma bezi: 269 TL