Apple, iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlar için çok ciddi bir güvenlik açığı olduğunu duyurdu

Yetkililer, kullanıcılardan cihazlarını güncellemeleri ve en güncel sürümü kullanmalarını istedi. Perşembe günü Mac bilgisayarlar için yeni yazılım kullanıma hazırlanırken, Çarşamba günü de iPhone’lar için yazılım yayınlandı.

Saldırıya açık hale gelen cihazlar ise, iPhone 6S ve sonraki modeller, iPad’in 5’inci neslinden sonraki bütün modeller, bütün iPad Pro modelleri ve iPad Air 2 modeli olduğu kaydedildi. Öte yandan MacOS Monterey yazılımında olan bütün Mac bilgisayarların da risk altında olduğu duyuruldu.