Apple, iPhone 14 ile şarj sorununu çözmek istiyor

Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde çentikli ekrandan vazgeçeceği ve delikli ekran kullanacağı iddialarını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi de telefonların bazı özellikleri hakkında çeşitli bilgiler ortaya çıktı. iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Prove iPhone 14 Pro Max olarak adlandırılacak olan yeni iPhone modelleri bazı ortak özelliklere sahip olacak.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 13 serisinde Qualcomm'un kendi ürettiği 5G modemlerini kullanmıştı. Çin'den gelen raporlara göre Apple, iPhone 14 modellerinde TSMC'nin 6nm üretim mimarisine dayanan 5G modemleri tercih edecek.

DAHA AZ GÜÇ TÜKETECEK

TSMC'nin 6nm 5G modemlerinin, Apple'ın şu anda kullandığı Qualcomm modemlerine kıyasla önemli ölçüde azaltılmış güç tüketimine sahip olduğu belirtiliyor.

Bu da iPhone 14 modellerinin mevcut modellere göre daha az güç tüketeceği ve daha iyi şarj ömrü sunacağı anlamına geliyor.

iPhone'lar, genel olarak şarj problemleriyle gündeme geliyor. Özellikle iOS işletim sisteminin performanslı çalıştığını söyleyen Apple, Android rakiplerine kıyasla daha düşük bataryalar tercih ediyor.

Özellikle iPhone 11'lerde pil sağlığının hızlı tükenmesi ve şarjın çabuk bitmesi oldukça eleştiriliyor.

Görünüşe göre Apple, batarya kapasitesini artırmak yerine işlemcinin güç tüketimini azaltarak şarj sorununu çözüme kavuşturmanın planlarını yapıyor. (ensonhaber)