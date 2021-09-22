Apple'ın yeni çalışması: iPhone'lar kullanıcısının depresyona girdiğini tespit edecek

Wall Street Journal, Apple’ın iç yazışmalarına ve konuya aşina olan isimsiz kişilerle yapılan röportajlara atıfta bulunarak, cihazlarının uyku düzeni ve yazma davranışı gibi verileri toplayıp toplamadığını, belirli zihinsel sağlık koşulları veya bilişsel gerilemeyle eşleşip eşleşmediğini araştırmak için bilim insanlarıyla birlikte çalışıyor.

Habere göre, iPhone gibi Apple cihazlarından toplanan veriler bir sağlık durumuyla ilişkilendirilirse, Apple, insanları risk altında oldukları konusunda uyarabilecek ve böylece bakım isteyebilecekleri bir uygulama veya özellik geliştirebilir.

Araştırma, Apple’ın ABD biyoteknoloji şirketi Biogen ve California Üniversitesi, Los Angeles (UCLA) ile bu yılın başlarında duyurulan ortaklıklarının bir parçası. Apple’ın Biogen ile yaptığı araştırma bilişsel düşüşe, UCLA ile yaptığı araştırma ise stres, kaygı ve depresyona odaklanıyor.