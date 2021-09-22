banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
iPhone, depresyon ölçecek!
iPhone, depresyon ölçecek!
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama
Hastasından para alırken yakalanan Prof. tutuklandı!
Hastasından para alırken yakalanan Prof. tutuklandı!

Apple'ın yeni çalışması: iPhone'lar kullanıcısının depresyona girdiğini tespit edecek

Apple'ın cihazlarında depresyonu erken tespit etmeye yardımcı olup olamayacağını araştırdığı belirtildi.

Bilim ve Teknoloji 22.09.2021, 16:52
Apple'ın yeni çalışması: iPhone'lar kullanıcısının depresyona girdiğini tespit edecek

Wall Street Journal, Apple’ın iç yazışmalarına ve konuya aşina olan isimsiz kişilerle yapılan röportajlara atıfta bulunarak, cihazlarının uyku düzeni ve yazma davranışı gibi verileri toplayıp toplamadığını, belirli zihinsel sağlık koşulları veya bilişsel gerilemeyle eşleşip eşleşmediğini araştırmak için bilim insanlarıyla birlikte çalışıyor.

Habere göre, iPhone gibi Apple cihazlarından toplanan veriler bir sağlık durumuyla ilişkilendirilirse, Apple, insanları risk altında oldukları konusunda uyarabilecek ve böylece bakım isteyebilecekleri bir uygulama veya özellik geliştirebilir.

Araştırma, Apple’ın ABD biyoteknoloji şirketi Biogen ve California Üniversitesi, Los Angeles (UCLA) ile bu yılın başlarında duyurulan ortaklıklarının bir parçası. Apple’ın Biogen ile yaptığı araştırma bilişsel düşüşe, UCLA ile yaptığı araştırma ise stres, kaygı ve depresyona odaklanıyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0