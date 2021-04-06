Apple CEO'su: 10 yıl içinde görevi bırakabilirim

Steve Jobs'tan aldığı görevini yaklaşık 10 yıldır başarılı bir şekilde devam ettiren Apple CEO'su Tim Cook, önemli açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki 10 yıl içinde CEO olarak görevi bırakabileceğini söyleyen Cook, bunun uzun bir zaman olduğunu söyledi ve kesin bir tarih vermedi.

"10 YILDAN FAZLA SÜRMEYECEK"

Apple CEO'su, "10 yıl daha mı? Muhtemelen hayır. Ama şimdi kendimi iyi hissettiğimi ve henüz kesin bir tarih veremeyeceğimi söylemeliyim. 10 yıl uzun bir süre ve muhtemelen CEO'luk görevim 10 yıldan fazla sürmeyecek." ifadelerini kullandı.

Şirketi çok sevdiğini ve Apple'sız bir hayatı hayal edemediğini vurgulayan Cook, CEO'luk görevinden ayrılsa bile şirkette çalışmaya devam edebilir.

Gelen bilgilere göre Apple, Tim Cook'un ayrılmasından sonra yeni CEO adayları arıyor. Apple CEO'su pozisyonu için düşünülen potansiyel adayların, donanım başkanı Jeff Williams ve baş işletme sorumlusu John Ternus olabileceği konuşuluyor.

(Ensonhaber)