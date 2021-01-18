AppGallery’nin yeni görünümünü keşfedin!

AppGallery'deki geliştirmeler, küresel kullanıcı tabanını geçen yıl aylık 500 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya genişleten Huawei uygulama ekosisteminin başarısını yansıtıyor. Yeni tasarım, tüm kullanıcı deneyimi boyunca daha büyük, daha cesur tasarımlarla uygulamaları ve oyunları sergiliyor.

Keşif, Aramadan daha fazlasını sunar

Yeni AppGallery kullanıcı arayüzünün merkezinde yer alan kullanıcı deneyimi ile Huawei, etkileşimli keşif konseptine odaklanarak uygulamaların çarpıcı görseller ve tamamlayıcı dijital içerik kullanılarak sergilenmesine ve bunların kullanıcılara daha az adımda sunulmasına imkan sağlıyor. Bu, AppGallery uygulama geliştiricilerinin daha fazla uygulamasını sergilemeye ve tanıtmaya hizmet ederken, bunların doğru kitle tarafından keşfedilebilir olmasını da katkı veriyor.

Örneğin, yeni "Öne Çıkanlar" sekmesinde uygulamalar artık kart biçiminde sunuluyor. Bu yeni sunum, kullanıcıların AppGallery ekibi tarafından özel olarak seçilmiş bir dizi uygulama ve oyun bulmasının daha kolay olması haricinde aynı zamanda makaleler, uzman kılavuzları ve incelemeler dahil olmak üzere çok daha ilgili içerikler de edinebilmelerini sağlıyor. Öne çıkan sekmeler de yukarıdan aşağıya ve yeniden eskiye kaydırılarak kullanıcı deneyimini iyileştirecek şekilde güncellendi.

Yeni arayüzde Öne Çıkanlar sekmesinin hemen altında, aktif kullanıcılar arasında en popüler özelliklerden biri olan Kampanyalar ve Hediyeler sekmeleri bulunuyor. Kampanyalar sekmesi, ödül kazanmak için Şanslı Çekilişler ve Geri Ödeme teklifleri gibi kullanıcılarla daha fazla etkileşim oluşturan yerelleştirilmiş promosyonlar sunuyor. Hediyeler bölümü, kullanıcıların uygulamalarını indirmeleri veya uygulamalarına kaydolmaları karşılığında uygulama geliştiricilerinden ücretsiz teklifler almalarını sağlıyor. Bunlar, belirli bir süre için ücretsiz premium hizmetleri veya bir oyunda kullanılacak ekstra kredileri içerebildiği gibi, geliştiricilerin kullanıcıların yeni keşifler yapmasına yardımcı olması için harika bir mekanizma.

Uygulamalar ve oyunlar artık, kullanıcılara daha gelişmiş ve odaklanmış bir keşif deneyimi sunan iki özel sekmeden keşfedilebiliyor. Huawei, kullanıcıların yorumları ve derecelendirmeleri keşfetmesini kolaylaştırmak için uygulama ürün sayfalarının da tasarımını yeniliyor.

Dijital içerik zenginliği

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Orta Doğu Avrupa ve Kuzey Ülkeleri Küresel Ortaklıklar ve Ekosistem Geliştirme Başkan Yardımcısı Wang Heng, "Platformumuzdaki premium uygulamalar da dahil olmak üzere uygulama sayısı gün geçtikçe artıyor ve müşterilerimizin bu zengin içerik kullanıma sunulduğunda tadını çıkartmalarını istiyoruz. Yeniden tasarlanan AppGallery, kullanıcıların küratörlüğünü yaptığımız içeriğe kolayca göz atmasına ve beklenmedik uygulamaları keşfetmesine olanak tanıyarak adını hak ediyor" açıklamasını yaptı.

Huawei’nin kullanıcılara yerel ilgi düzeyine sahip uygulamalar sunma kararlılığı doğrultusunda yeni AppGallery’nin küratörlüğü yerel eğilimlere ve ihtiyaçlara odaklanmak için editörler tarafından yapılacak. Uygulama ve oyun incelemelerinden faydalı ipuçlarına ve yüksek kaliteli koleksiyonlara kadar kullanıcılara ilham verecek editoryal içerik yayınlayacaklar.

AppGallery şu anda oyunlar, sosyal, eğlence, eğitim, haber ve okuma, fotoğraf ve video, yiyecek ve içecek, ulaşım ve biletler, alışveriş ve araçlar dahil olmak üzere 18 farklı uygulama kategorisi sunuyor.

AppGallery'nin yeni sürümü, Türkiye dahil olmak üzere bugünden itibaren Avrupa çapında kullanıma sunuluyor.