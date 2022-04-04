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Antalya’da mobil kriminal polis laboratuvarı "Kıraç" hizmete başladı

Antalya’da polislerin her türlü olayda görev yapabileceği ve hızlı sonuç alabilecekleri mobil kriminal polis laboratuvarı olarak bilinen "Kıraç" hizmete girdi.

Bilim ve Teknoloji 04.04.2022, 15:22
Antalya’da mobil kriminal polis laboratuvarı "Kıraç" hizmete başladı

Antalya’da polislerin her türlü olayda görev yapabileceği ve hızlı sonuç alabilecekleri mobil kriminal polis laboratuvarı olarak bilinen "Kıraç" hizmete girdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığınca, yerli ve milli imkanlarla üretilen "Kıraç" ve 8 olay yeri inceleme aracının Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslimi gerçekleştirildi. Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’ndaki törende, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan Kıraç’ı inceledi.

Olay yeri inceleme ekipleri, cinayet senaryosu gereği delil araştırması yapıp, elde ettikleri bulgulardan faili tespit etmek için mobil kriminal laboratuvarını kullandı.

"Hızlı verim alınacak"

Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Dr. Çağdaş Aksoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda Kıraç araçlarının oluşturulduğunu söyledi.

Kıraç’ın son teknoloji yerli ve milli imkanlarla üretildiğinin altını çizen Aksoy, “Kıraç, olay yerine gittiğinde bulgular toplandıktan sonra, delile dönüştürülmesi aşamasında çok büyük fayda sağlayacak. İçinde bir delil kurutma kabini, parmak izi tarama sistemi, parmak izi geliştirme laboratuvarı gibi bir çok imkanı bünyesinde barındırıyor. Bu sayede suç ve suçla mücadelede çok hızlı verimli bir sonuç almamızı sağlayacak” dedi.

"Zamanı kısaltacak"

Kıraç ile laboratuvarın bir nevi olay yerinde kurulmuş olacağını dile getiren Aksoy, “Ekibimiz olay yerine intikal ettiği andan itibaren detaylı bir incelemeye başlayacaklar, bulgu taraması yapacaklar. Normalde çok uzun sürecek bulgunun bulunma süresini dron yardımıyla da bularak, hemen araçta incelemeye alacaklar. Toplu olaylarda, çok kişinin zarar gördüğü durumlarda bulguların toplanıp, olay yeri inceleme şube birimlerimize intikali zaman alıyor. Ama Kıraç aracı bu tarz olaylarda direkt olay yerine giderek, laboratuvarı kurarak zamandan ve kişinin kimliğinin belirlenme sürecinde bize çok zaman sağlayacak” diye konuştu.

Aksoy, Kıraç aracını kullanacak personelin özel eğitimlerden geçtiğini belirterek, Antalya’da da göreve başladığını bildirdi.

"Son teknolojiyle donatıldı"

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’ndan Komiser Yardımcısı Gizem Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla tamamlanan projenin ürünü olan Kıraç aracının Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslimini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kıraç’ın, mobil olay yeri inceleme şube müdürlüğü imkanını sağladığını dile getiren Öztürk, “Ekiplerin kullanacağı tüm malzemeler, ekipmanlar, son teknolojiye göre hazır bir biçimde içinde barındırıyor. Araç üzerinde bulundurduğu kamera ve aydınlatma sistemi ile geniş alanda inceleme yapmamızı sağlıyor. Yine dron ile beraber geniş alanda inceleme ve bulgu taraması yapmamıza yardımcı oluyor” diye konuştu.

Suç ve suçlularla mücadelede yerli ve milli imkanlar kullanılarak üretilen mobil olay yeri inceleme şube özelliği gösteren kriminal inceleme aracı Kıraç, uzman personelin her türlü arazi ve iklim şartlarında delil kurutma kabinleri ile bulgular olay yerinde kurutularak mobil parmak izi geliştirme laboratuvarında incelenme imkanı sunuyor.

Olay yerinden elde edilen parmak izlerinin araç içinde bulunan mobil parmak izi sistemi ile sorgulaması yapılarak inceleme sırasında suç ve suçlunun tespit ve ispatı sağlanıyor.

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