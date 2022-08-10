Antalya, Burdur ve Isparta’da ilk 6 ayda elektrik tüketimi yüzde 16,7 arttı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (AEDAŞ), hazırladığı Yılın Enleri Raporu’nun 2022 ilk 6 aylık sonuçlarına göre Antalya, Burdur ve Isparta’da yılın ilk yarısında elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 yükseldi.

AEDAŞ, hizmet bölgesindeki abonelerin elektrik tüketim rakamlarını baz alarak düzenli olarak hazırladığı ‘Yılın Enleri Raporu’nun 2022 ilk 6 aylık sonuçlarını açıkladı. Mart 2020’den itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalardan sonra normale dönüş ile birlikte AEDAŞ’ın hizmet verdiği Antalya, Burdur ve Isparta’da yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam elektrik tüketimi yüzde 16,7 artarak saatte 3 milyar 870 milyon kilowatttan saatte 4 milyar 518 milyon kilowatta çıktı. 2020 yılının ilk altı ayı ile kıyaslandığında ise artış oranı yüzde 27,3’ü buldu.

Yaşanan bu artışta Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’nın uzun süren bir pandemi sürecinden sonra yerli ve yabancı turistler tarafından yeniden yoğun talep görmesinin de etkisi olduğunu kaydeden AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar şunları söyledi:

“Turizm tesisleri ve ticarethanelerimizin çalışma düzenleri normale dönünce bu abonelerimizin elektrik tüketiminde son iki yıla göre önemli bir yükseliş gözlendi. Tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmak için 7 gün 24 saat esası ile çalışan şirketimiz artan talebi en iyi şekilde karşılarken yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına da ara vermeden devam etti. Bu arada 2022 yılının ilk 6 ayında toplam 29 bin 33 yeni abone aramıza katıldı. Haziran sonu itibarıyla hizmet verdiğimiz abone sayısı da 2 milyon 346 bin 608’e ulaştı.”

Tüketimde en büyük artış Antalya’dan geldi

AEDAŞ’ın verilerine göre, Antalya, Burdur ve Isparta’daki tüketimler il bazlı ele alındığında en büyük artışın Antalya’da yaşandığı gözlendi. 2021 yılının ilk 6 ayında saatte 3 milyar 170 milyon kilowatt olan Antalya’daki elektrik tüketimi bu yılın ilk 6 ayında yüzde 20,4’lük artışla saatte 3 milyar 816 milyon kilowatta çıktı. Pandeminin ilk yılı 2020’nin ilk yarısında ildeki elektrik tüketimi saatte 2 milyar 910 milyon kilowatt seviyesinde kalmıştı. 2020’nin ilk yarısı ile karşılaştırma yapıldığında Antalya’daki tüketim artışı yüzde 31,1 seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının ilk 6 ayına göre bu yıl aynı dönemde Burdur’daki elektrik tüketimi yüzde 0,2, Isparta’da ise yüzde 0,5 gibi sınırlı oranda arttı.

Ticarethanelerde tüketim artışı yüzde 35,4’ü buldu

AEDAŞ’ın raporunda abone gruplarına göre elektrik tüketim verileri de paylaşıldı. 2021’in ilk altı ayında üç ildeki ticaret abonelerinin toplam tüketimi saatte 1 milyar 513 milyon kilowatt iken bu yıl ilk yarıda bu rakam yüzde 35,4’lük artışla saatte 2 milyar 48 milyon kilowatta ulaştı. Burada da en yüksek artış yine Antalya’daki ticarethane abonelerinden geldi. Antalya’da 2021’in ilk altı ayında saatte 1 milyar 307 milyon kilowatt elektrik tüketen ticarethanelerde bu rakam yüzde 39,5’lik artışla saatte 1 milyar 822 milyon kilowatta ulaştı.

Bu dönemde üç ildeki mesken abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 7,5 ile saatte 1 milyar 699 milyon kilowatta, sanayi abonelerinin tüketimi yaklaşık yüzde 1,2 artışla saatte 526 milyon 735 bin kilowattan saatte 532 milyon 893 bin kilowatta ulaştı. Tarımsal sulama abonelerinin tüketimi ise yağışların geçen yıldan daha iyi seviyelerde olmasının etkisi ile yüzde 8,9’lik düşüşle saatte 117 milyon 919 bin kilowattan saatte 107 milyon 333 bin kilowatta geriledi.

En yüksek tüketim 23 Haziran Perşembe günü yaşandı

AEDAŞ’ın raporunda ilk 6 ayda en yüksek ve en düşük elektrik tüketiminin yapıldığı günlere de yer verildi. Buna göre 2021 yılının ilk 6 ayında en yüksek elektrik tüketimi saatte 41 milyon 217 bin kilowatt ile 30 Haziran Çarşamba günü yaşanırken, bu yıl ilk yarıda en yüksek tüketim saatte 36 milyon 700 bin kilowatt ile 23 Haziran Perşembe günü gerçekleşti. 2021’in ilk yarısında saatte 17 milyon 943 bin kilowatt ile 13 Mayıs Perşembe günü gözlenen en düşük tüketim, bu yıl saatte 20 milyon 235 milyon kilowatt ile 10 Nisan Pazar günü yaşandı.

Tüketimde artış rekoru Manavgat’ın

Antalya, Burdur ve Isparta’nın ilçe tüketimleri kırılımlarının paylaşıldığı rapora göre yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketimi en çok artan ilçe Antalya Manavgat oldu. 2021’in ilk yarısında saatte 314 milyon 230 bin kilowatt elektrik tüketilen ilçede bu rakam 2022’nin ilk 6 ayında yüzde 44,8 gibi oldukça yüksek bir artışla saatte 454 milyon 879 bin kilowatta ulaştı. Manavgat’ı yüzde 33,5’lik artışla Serik, yüzde 29,16 ile Alanya izledi. İlk altı ayda en yüksek tüketimin gerçekleştiği ilçe saatte 690 milyon 397 bin kilowatt ile Muratpaşa, en düşük tüketimin olduğu ilçe ise saatte 1 milyon 305 bin kilowatt ile Isparta Yenişarbademli’ydi.