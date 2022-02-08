banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?

Ankara’da “Ürün Tasarım Çalıştayı” başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi, Başkent’te ilk kez “Ankara Ürün Tasarım Çalıştayı”na ev sahipliği yapıyor.

Bilim ve Teknoloji 08.02.2022, 13:34
Ankara’da “Ürün Tasarım Çalıştayı” başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi, Başkent’te ilk kez “Ankara Ürün Tasarım Çalıştayı”na ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi iş birliğiyle ilk kez düzenlenen “Ankara Ürün Tasarımı Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı. Atatürk Spor Salonu’nda Türkiye’nin farklı üniversitelerinin endüstriyel tasarım bölümü öğrencilerini, meslek profesyonellerini ve öğretim görevlilerini buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kente dair yeni tasarım ve fikirlerin ortaya çıkmasını amaçlıyor.

Başkent için yeni fikirler yeni tasarımlar

Kent yönetiminde ortak aklı benimseyerek STK’ler başta olmak üzere meslek örgütlerinin, akademisyenlerin, öğrencilerin, esnafın ve vatandaşların görüşlerini dikkate alan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehrin değerlerini ortaya çıkaracak tasarım modelleri ve fikirlerin oluşması için de harekete geçti. Ankara’yı tasarımın da başkenti yapma hedefi doğrultusunda Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda tasarım çalıştayı düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kente daha estetik görünüm kazandırmak için farklı yaklaşım ve fikirlerin tartışılmasına da zemin hazırladı.

Kent kimliğini öne çıkarma hedefi

Gazi Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında amacı ve konusu iyi tespit edilmiş tema üzerinden adım adım ilerleyen tasarım projelerinin ortaya çıkarılması planlanırken, kentin kendine özgü kimliğinin de öne çıkarılması amaçlanıyor.

Bu anlayış doğrultusunda seçilecek donatı ile tasarımların kent kimliği ve değerlerine uygun olarak yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi üyesi görevlisi Prof. Dr.Serkan Güneş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Pandemi döneminde Büyükşehir Belediye başkanlığımıza Ankara’nın kent kimliğine uygun kent donatımı tasarımı konusunda bir otak akıl yürütelim diye teklif sunmuştuk. Sağ olsunlar olumlu cevap verdiler. Burada 13 farklı üniversiteden 120 kişiyle Ankara için tasarımlar yapmaya çalışacağız. Her kentin kendine özgü bir kimliği bağlamında donatıya ihtiyacı var. Bunların bilinçli bir şekilde tasarlanması gerekiyor. Katılımcı bir anlayışla tasarlanması gerekiyor bizler de bu yaklaşımla ABB ile çalışıyoruz. Çalıştayın çıktılarını öneri seviyesinde sunacağız. Yaptığımız tasarımlar Ankara’ya ne tür katkılar sağlayacak bunların arayışı içeresindeyiz. Amacımız çok seslilik ve Ankara’yı tanıtmak aynı zamanda. Bu imkânın bizlere sağlanmasından dolayı çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz.”

Çalıştayın öznesi: Ankara

Çalıştaya katılan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Ankara’ya ilk kez gelen katılımcılara Ankara’nın tarihini ve sanatsal simgelerini anlatarak katılımcıların sorularını da tek tek yanıtladı.

Gazi Üniversitesi ile iş birliği ile gerçekleştirilen çalıştayda Başkent için şehir mobilyalarının tasarımlarının da gün yüzüne çıkarılacağına inandığını ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

“Buradan Ankara’mızın algısına katkı yapacak güzel tasarımların ve çalışmaların ortaya çıkacağına dair umudumuz var. Ankara’ya kimlik kazandıracak, Ankara’yı modern şehirler seviyesine taşıyacak ve daha yaşanılır hale getirecek bu tür faaliyetlerimiz ve desteklerimiz devam edecek. Ankara’daki üniversitelerin dışında Türkiye’nin diğer tasarım bölümü olan üniversitelerden de katılan öğrencilerimiz var. Burada bir hafta boyunca bu çalışmalar devam edecek vee bunun sonunda çıkan ürünleri, tasarımlardan uygun görülenler üretime dönüştürülerek şehrin uygun bölgelerinde kullanılacak, sergilenecek ve halkımızın hizmetine sunulacak.”

Sokaktaki Ankara Projesi

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç’un da ‘Sokaktaki Ankara Projesi’ni tanıtarak sunum yaptığı çalıştayda ayrıca Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar da tasarımlar hakkında genç tasarımcılar ile fikir alışverişinde bulundu.

Gençler kenti gezdi gözlem yaptı

Farklı şehirlerden gelen genç tasarımcılar gruplar halinde Ankara ile ilgili fikir sahibi olmak için kenti gezerken özellikle sosyal alanlarda gözlem yaparak, taksi duraklarını, satış büfelerini, otobüs duraklarını, oturma gruplarını ve kent donatılarını da yakından inceledi.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11