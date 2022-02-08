Ankara’da “Ürün Tasarım Çalıştayı” başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi, Başkent’te ilk kez “Ankara Ürün Tasarım Çalıştayı”na ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi iş birliğiyle ilk kez düzenlenen “Ankara Ürün Tasarımı Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı. Atatürk Spor Salonu’nda Türkiye’nin farklı üniversitelerinin endüstriyel tasarım bölümü öğrencilerini, meslek profesyonellerini ve öğretim görevlilerini buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kente dair yeni tasarım ve fikirlerin ortaya çıkmasını amaçlıyor.

Başkent için yeni fikirler yeni tasarımlar

Kent yönetiminde ortak aklı benimseyerek STK’ler başta olmak üzere meslek örgütlerinin, akademisyenlerin, öğrencilerin, esnafın ve vatandaşların görüşlerini dikkate alan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehrin değerlerini ortaya çıkaracak tasarım modelleri ve fikirlerin oluşması için de harekete geçti. Ankara’yı tasarımın da başkenti yapma hedefi doğrultusunda Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda tasarım çalıştayı düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kente daha estetik görünüm kazandırmak için farklı yaklaşım ve fikirlerin tartışılmasına da zemin hazırladı.

Kent kimliğini öne çıkarma hedefi

Gazi Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında amacı ve konusu iyi tespit edilmiş tema üzerinden adım adım ilerleyen tasarım projelerinin ortaya çıkarılması planlanırken, kentin kendine özgü kimliğinin de öne çıkarılması amaçlanıyor.

Bu anlayış doğrultusunda seçilecek donatı ile tasarımların kent kimliği ve değerlerine uygun olarak yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi üyesi görevlisi Prof. Dr.Serkan Güneş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Pandemi döneminde Büyükşehir Belediye başkanlığımıza Ankara’nın kent kimliğine uygun kent donatımı tasarımı konusunda bir otak akıl yürütelim diye teklif sunmuştuk. Sağ olsunlar olumlu cevap verdiler. Burada 13 farklı üniversiteden 120 kişiyle Ankara için tasarımlar yapmaya çalışacağız. Her kentin kendine özgü bir kimliği bağlamında donatıya ihtiyacı var. Bunların bilinçli bir şekilde tasarlanması gerekiyor. Katılımcı bir anlayışla tasarlanması gerekiyor bizler de bu yaklaşımla ABB ile çalışıyoruz. Çalıştayın çıktılarını öneri seviyesinde sunacağız. Yaptığımız tasarımlar Ankara’ya ne tür katkılar sağlayacak bunların arayışı içeresindeyiz. Amacımız çok seslilik ve Ankara’yı tanıtmak aynı zamanda. Bu imkânın bizlere sağlanmasından dolayı çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz.”

Çalıştayın öznesi: Ankara

Çalıştaya katılan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Ankara’ya ilk kez gelen katılımcılara Ankara’nın tarihini ve sanatsal simgelerini anlatarak katılımcıların sorularını da tek tek yanıtladı.

Gazi Üniversitesi ile iş birliği ile gerçekleştirilen çalıştayda Başkent için şehir mobilyalarının tasarımlarının da gün yüzüne çıkarılacağına inandığını ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

“Buradan Ankara’mızın algısına katkı yapacak güzel tasarımların ve çalışmaların ortaya çıkacağına dair umudumuz var. Ankara’ya kimlik kazandıracak, Ankara’yı modern şehirler seviyesine taşıyacak ve daha yaşanılır hale getirecek bu tür faaliyetlerimiz ve desteklerimiz devam edecek. Ankara’daki üniversitelerin dışında Türkiye’nin diğer tasarım bölümü olan üniversitelerden de katılan öğrencilerimiz var. Burada bir hafta boyunca bu çalışmalar devam edecek vee bunun sonunda çıkan ürünleri, tasarımlardan uygun görülenler üretime dönüştürülerek şehrin uygun bölgelerinde kullanılacak, sergilenecek ve halkımızın hizmetine sunulacak.”

Sokaktaki Ankara Projesi

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç’un da ‘Sokaktaki Ankara Projesi’ni tanıtarak sunum yaptığı çalıştayda ayrıca Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar da tasarımlar hakkında genç tasarımcılar ile fikir alışverişinde bulundu.

Gençler kenti gezdi gözlem yaptı

Farklı şehirlerden gelen genç tasarımcılar gruplar halinde Ankara ile ilgili fikir sahibi olmak için kenti gezerken özellikle sosyal alanlarda gözlem yaparak, taksi duraklarını, satış büfelerini, otobüs duraklarını, oturma gruplarını ve kent donatılarını da yakından inceledi.