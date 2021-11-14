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Ankara’da Avrupa’nın en büyük savunma teknolojileri mağazalar zincirinin şubesi açıldı

Başta yerli ve milli olmak üzere Avrupa markalarının da yer aldığı, 100’den fazla markadan ürünün sergilendiği Avrupa’nın ilk ve tek savunma teknoloji mağazalar zinciri OSCORP’un Ankara’da şubesi törenle açıldı.

Bilim ve Teknoloji 14.11.2021, 10:14
Ankara’da Avrupa’nın en büyük savunma teknolojileri mağazalar zincirinin şubesi açıldı

Başta yerli ve milli olmak üzere Avrupa markalarının da yer aldığı, 100’den fazla markadan ürünün sergilendiği Avrupa’nın ilk ve tek savunma teknoloji mağazalar zinciri OSCORP’un Ankara’da şubesi törenle açıldı.

Ankara’da OSCORP Savunma Teknoloji Endüstrisi A.Ş. bünyesinde kurulan teknoloji mağazalar zinciri açıldı. Türkiye’de ilk olan savunma teknoloji mağazasında başta yerli ve milli markaların ürünleri olmak üzere Avrupa markalarının da bulunduğu 100’den fazla markadan ürün av tutkunlarının beğenisine sunuldu. Açılışına yoğun ilgi olan teknoloji mağazasında süper poze, yarı otomatik tüfek, pompalı tüfek, havalı tüfek, şarjörlü tüfek gibi silahların stantlarının yanı sıra kamuflaj kıyafet ve botlar, silah kılıflar, fişeklikler, dürbün ve optik gibi teçhizatlar satışa sunuluyor. Av tutkunlarının yanı sıra kampseverler için de malzemelerin bulunduğu mağazada bıçak, pala, çakı, tulum ve çadır gibi ürünler yer alıyor.

“Avcılık ile silah teknolojilerini bütün halkımızla buluşturmaktır”

OSCORP Savunma Teknoloji Endüstrisi A.Ş yetkilisi Kenan Altunç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “OSCORP Savunma Teknolojilerinde yerli ve milli birçok ürünümüz bulunuyor. Bunun yanı sıra dünya markalarının da ürünleri var burada. Amacımız Türkiye’nin 81 ilinde güzel showroomlar oluşturmak ve avcılık ile silah teknolojilerini bütün halkımızla buluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

“Ülkemize yaraşır bir konsept oluşturduğumuza inanıyorum”

Altunç, firma olarak ilk defa sivil sisteme geçtikleri bilgisini vererek, şunları söyledi:

“Şirketimizin faaliyet alanları, ülkemizde üretilen yerli ve milli savunma teknolojilerini Avrupa öncelikli olmak üzere Asya ülkelerine ihracat üzerine. Amacımız ise bu ülkelere gönderdiğimiz savunma teknolojileri ve bu ülkelerden alacağımız savunma teknolojilerini 81 ilde vatandaşlarımızla buluşturmak. Biz ilk defa 81 ilde güzel bir showroom oluşturarak, bu ürünleri halkımızla buluşturmak istiyoruz. Ülkemize yaraşır bir konsept oluşturduğumuza inanıyorum ben. Türkiye’de çalışmalarımıza başlayacağız.”

“Doğa ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü ürünleri bu mağazada bulabilirsiniz”

Teknoloji mağazasında genel anlamda av tüfekleri olduğunu dile getiren Altunç, “Onun haricinde havalı tüfeklerimiz var. Doğa malzemelerimiz, elektronik ve teknolojik ürünlerimiz, optik ürünlerimiz ve kamp malzemelerimiz var. Yani doğa ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü ürünleri bu mağazada bulabilirsiniz” diye konuştu.

“Arayıp da bulamadığımız bir şey yok”

OSCORP mağazasını gezmesinin ardından çok güzel bir mağaza olduğunu dile getiren müşteri Vedat Aydın, “Baktığınız zaman her şey yerli yerinde. Aranacak bir şey yok. İstediğinizi anında görüyorsunuz. Sakin, güzel ve büyük. Bütün çalışanlar yardımcı oluyor. Ben çok beğendim, süper. Arayıp da bulamadığımız bir şey yok” dedi.

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