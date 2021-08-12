Angry Birds’ün geliştiricisi yerli oyun şirketini satın aldı

Mobil oyun sektörü büyümeye devam ediyor. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla daha da popülerleşen bu oyunlar, genellikle ücretsiz olması ve genel kullanıcıya hitap etmesi nedeniyle sık sık tercih ediliyor. Bu durum, mobil oyun sektörünün her yıl inanılmaz bir hızla büyümesine neden oluyor.



Shift Delete’te yer alan habere göre, mobil oyun pazarında oldukça başarılı olan ülkemiz, irili ufaklı pek çok oyun stüdyosuna sahip. Söz konusu stüdyolar gerek elde ettikleri başarılarla gerekse de piyasa değerleri ile isimlerini duyuruyor. Geçtiğimiz yıllarda 8 milyar dolara Zynga’ya satılan Peak Games, bunun en büyük örneği. Şimdi ise yerli oyun stüdyosu Ruby Games benzer bir süreçten geçiyor.





SATIN ALMA KONUSUNDA ANLAŞTI

Son yıllarda hızlı bir yükseliş yakalayan Türk mobil oyun sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. İzmir’de bulunan Ruby Games, Angry Birds‘ün geliştiricisi Rovio Entertainment‘ın radarına takıldı. Masaya oturan iki şirketin yetkilileri, satın alma konusunda anlaştı. Kademeli olarak gerçekleşecek olan işlem 5 yılda tamamlanacak.

İlk etapta Ruby Games‘in yüzde 20’lik kısmı için 10 milyon dolar ödeyecek olan şirket, 12 aylık mali performansına bağlı olarak yüzde 50 hissesini satın alacak. Kalan yüzde 30′luk hissenin devri ise 5 yıl içerisinde gerçekleşecek. Ancak anlaşmanın tam bedelinin ne olduğu şimdilik gizemini koruyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ruby Games CEO’su Mert Can Kurum, “Dünyanın en sevilen mobil oyun markalarından biri olan Angry Birds’ü yaratan şirketin parçası olmak heyecan verici. Rovio’ya katılmaktan gurur duyuyoruz. Bu satın alma bizim için yeni bir sayfa açıyor. Rovio’nun oynaması ücretsiz oyunlardaki uzun geçmişi ve uzmanlığı daha yüksek seviyelere ulaşmamıza yardımcı olacak. Diğer stüdyolarla birlikte çalışmayı ve ayrıca bilgi ve uzmanlığımızı paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.