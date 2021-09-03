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Android 12'nin kararlı sürümünün çıkışı ertelendi

Google, Android 12 sürüm yol haritasını herhangi bir duyuru yapmadan güncelledi ve Android 12 Beta 4'ten sonra ek bir beta sürüm daha ekledi.

Bilim ve Teknoloji 03.09.2021, 15:04
Android 12'nin kararlı sürümünün çıkışı ertelendi

Google, Android 12'nin piyasaya sürülme sürecini gösteren yol haritasını aniden güncelledi. Zaman çizelgesine, dördüncü beta ile yeni işletim sisteminin son sürümü arasına test için başka bir yeni yapı eklendi.

Google erteleme ile ilgili açıklama yapmadı

Önceki Android 12 yayın programına göre, "yeşil robot"un kararlı sürümü, geçen hafta sunulan dördüncü "beta"nın ardından Eylül ayında çıkacaktı. Zaman çizelgesindeki her noktanın bir sonraki takvim ayını temsil ettiği göz önüne alındığında, son yapı Ekim 2021'de yayınlanacak.

Böylece, Android 12'nin uzun zamandır beklenen kararlı sürümü yerine, işletim sisteminin beşinci "betası" bu ay 13 Eylül'de piyasaya sürülecek. Bu değişikliklerin nedenleri hala bilinmiyor. Söylentilere göre 19 Ekim 2021'de Android 12 ile birlikte piyasaya sürülmesi planlanan yeni amiral gemisi akıllı telefonlar Google Pixel 6 serisinin tanıtımı da ertelenecek.

(donanımhaber)

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