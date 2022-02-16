Anatolıa Geneworks İtalyan Basınından Tam Not Aldı

Genetik ve enfeksiyon hastalıklarını saptayan tanı kitleri, cihazları ve testleri geliştirip üreten, Türk biyoteknoloji firması Anatolia Geneworks, 70’ten fazla ülkeye ihracat yaparak moleküler tanı alanında hizmet vermeye devam ediyor. Uzman kadrosuyla tüm dünyaya ürün sunan Anatolia Geneworks, Avrupa’nın pek çok ülkfesinde satış ve müşteri ilişkileri ağını büyütmesiyle dikkat çekiyor.

Avrupa’daki faaliyetlerini İtalya’da bulunan Alpha IVD şirketi üzerinden yürüten marka, La Republica Roma Gazetesine pandemi dönemi faaliyetlerini ve diyagnostik ürün pazarını değerlendirdi.

Anatolia Geneworks Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz

Yüzde 100 Türk sermayesi ile kurulan biyoteknoloji firması Anatolia Geneworks’ün Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz; Avrupa’da hem sektör paydaşlarından hem de basından gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirtti. Akyüz, “12 yıl önce çıktığımız yolda çok kısa zamanda büyük başarılara imza attık. Anatolia ile benzer şekilde çok kısıtlı imkanlarla kurduğumuz Alpha IVD’nin faaliyetlerini bugün de gururla sürdürüyoruz. Avrupa’daki gelişimiyle medyanın da dikkatini çeken şirketimizin, büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ürünlerimizle yeni coğrafyalarda, yeni distribütörlükler oluşturmayı planlıyoruz.Azimli genç bir ekipten oluşan İtalya şirketimiz ile gösterdiğimiz başarıyı gelecek hedeflerimiz arasında yer alan, yurt dışı yatırımlarımızda da sürdürmek için özveriyle çalışıyoruz. Diyagnostik sektöründe bir Türk markası olarak yaşadığımız bu güzel gelişmeler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Emeklerimizin başarıyla bugünlere ulaşmasından son derece mutluyuz.’’ diye konuştu.