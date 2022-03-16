Analist Ming-Chi Kuo Apple'ın elektrikli otomobil ekibinin dağıldığını söyledi

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2025 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, geçtiğimiz haftalarda BMW'nin i3 ve i8 programlarının yöneticisi olan Ulrich Kranz'ı transfer etmişti.

EKİBİN DAĞILDIĞI İDDİASI VAR

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın elektrikli araç üzerinde çalışan ekibinin geçici olarak dağıldığını söyledi. Kuo, Apple'ın 2025 hedefini tutturmak istiyorsa en geç 6 ay içinde ekibin yeniden organize edilmesi gerektiğini söylüyor.

Apple'ın çalışmaları devam eden elektrikli aracında kullanılmak üzere batarya üretimi için Çinli batarya üreticileri CATL and BYD ile yaptığı görüşmeler, geçtiğimiz haftalarda askıya alınmıştı.

Öte yandan, ABD ile Çin arasında yaşanan ticari gerilimler nedeniyle Apple gelecekte batarya konusunda zorluk yaşayabilir. Bu nedenle şirketin, Japon üreticilerle görüşme yapacağı da gelen bilgiler arasında.

ABD'li teknoloji devi, sürücüsüz araj projesiyle ilgili şimdiye kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadı.(ensonhaber)