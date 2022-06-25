‘Anadolu’ gemisinde projenin son aşamasına geçildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ‘Anadolu’ gemisinde projenin son aşamasına geçildiğini duyurdu.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geminin geri sayımına geçildiğini belirtirken, paylaşımda geminin son halinin olduğu görüntüler yer aldı.

Demir’in yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Artık geri sayıma geçtik! ‘Anadolu’ gemimizde projenin son aşaması olan Deniz Kabul Testlerine başladık ve çeşitli sistemler için testler icra ediyoruz. Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra envantere alacağımız Anadolu’yla denizlerdeki gücümüze güç katacağız.”