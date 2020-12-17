Amasya Üniversitesi “Ulusal Kutup Programı”na dahil oldu

Amasya Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Bölükbaşı, "James Ross Adası (Antarktika Yarımadası) Likenleşmiş Mantar Türlerinin DNA Barkodlamaları ve Antarktika Endemiği Bazı Liken Türlerine ait Özütler ile Çeşitli Nanoyapıların Sentezi ve Uygulama Alanları" başlıklı projede araştırmacı olarak yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TUBİTAK’ın birlikte yürüttüğü "Ulusal Kutup Bilim Programı" çerçevesinde, Tubitak-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Gökhan Halıcı’nın yaptığı projede Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Bölükbaşı araştırmacı olarak katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Bölükbaşı konuşmasında, proje ile üniversitemizin de “Ulusal Kutup Bilim Programı” kutup araştırmaları içerisinde yer alan üniversitelere dâhil olarak, iş birliği platformlarının oluşturulması ve disiplinler arası çalışma yetkinliğinin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti. Bölükbaşı, projeye konu olan moleküler biyolojik analizler sayesinde likenleşmiş mantar türlerinin DNA barkodlamalarının yapılacağını ve elde edilen tüm dizi analizlerinin Gen Bankası’na yüklenerek, gelecekte yapılacak likenleşmiş mantar filogenisi çalışmalarına önemli bir kaynak oluşturacağını da ifade etti.