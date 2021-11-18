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Alzheimer hastalarının kaybolmasını engelleyen proje

İzmirli 8. sınıf öğrencileri tarafından tasarlanan sistem sayesinde, kaybolan Alzheimer hastasının konum bilgisi saniyeler içerisinde hasta yakını ile paylaşılabilecek. Öğrenciler, “Sevdiklerimiz Hep Yanımızda Olsun” isimli projelerinin aynı zamanda evcil hayvanlar, dağcılar ve balıkçılar için de kullanılabileceğini belirtti.

Bilim ve Teknoloji 18.11.2021, 10:59
Alzheimer hastalarının kaybolmasını engelleyen proje

İzmirli 8. sınıf öğrencileri tarafından tasarlanan sistem sayesinde, kaybolan Alzheimer hastasının konum bilgisi saniyeler içerisinde hasta yakını ile paylaşılabilecek. Öğrenciler, “Sevdiklerimiz Hep Yanımızda Olsun” isimli projelerinin aynı zamanda evcil hayvanlar, dağcılar ve balıkçılar için de kullanılabileceğini belirtti.

İzmirli 8. sınıf öğrencileri Zeynep Naz Alay, İhsan Berk Yaşlı ve Yezda Şahin, fen bilgisi öğretmenleri Cem Çatkın ile birlikte “Sevdiklerimiz Hep Yanımızda Olsun” ismiyle Alzheimer hastalarının yararına proje geliştirdi. Teknokartallar adıyla insanlık yararına teknolojiler geliştirmeyi amaçlayan öğrenci grubu, sürekli olarak kaybolma sorunu yaşayabilen Alzheimer rahatsızlığına sahip insanların kayboldukları anda aileleri tarafından bulunmalarını kolaylaştıracak bir takip sistemi tasarladı. Sistem sayesinde, kaybolan hastanın konumu, üzerindeki cihaz aracılığı ile hasta yakınlarına anında iletilebiliyor. Proje kapsamında GPS tabanlı çoklu takip sistemi, donanımsal ve yazılımsal olarak gerçekleştirildi. GPS modülü, GSM modülü ve Arduino set kullanılan modülde, Android Studio ve Arduino kod platformu kullanıldı. Sisteme göre, GPS modülü Alzheimer olan hasta üzerinde bulunacak. Kişinin konum bilgisine ise tanımlanmış olan numaraya mesaj yollanarak ulaşılabilecek.

Kaybolan hastanın konum bilgisi anında paylaşılacak

Proje hakkında bilgi veren fen bilgisi öğretmeni Cem Çatkın, “Tasarladığımız sistem sayesinde hem hastaya hem hastanın yakınlarına yardımcı olacağız. Sistem, kaybolması halinde hastanın konumunu hasta yakınına bildiriyor. Öğrencilerimiz büyük bir özveri ile çalıştı ve güzel bir sonuç ortaya çıktı. Sistem, GPS modülü ile hastanın konumunu saptayıp hasta yakınına iletiyor. Tasarladığımız modül, yatırım yapılarak daha küçük bir boyuta entegre edilebilir. Örneğin kol saati ya da kolye boyutuna indirgendiğinde hastanın sürekli üzerine taşınması sağlanacak” dedi.

"Telefon uygulamaları sağlıklı sonuçlar veremiyor"

Öğrencilerden Yezda Şahin, “Çevremde Alzheimer hastası olup kaybolan kişiler olmuştu. Evcil hayvanlarını kaybeden tanıdıklarım da bulunuyordu. Bu durum üzerine öğretmenimle konuştum ve grup arkadaşlarımla proje geliştirdik. Alzheimer hastaları telefonlarını da evde unutabiliyorlar. Dolayısıyla telefon üzerinde olan uygulamalar bu açıdan çok sağlıklı olmuyor. Bizim sistemimizi kolye ya da kol saati olarak kullandığımızda hastanın bunu kolay kolay çıkarması mümkün olmayacak. Örneğin sistemimizi bir kol saatine indirgediğimizde, o saatin kordonu hastanın çıkaramayacağı şekilde tasarlanacak” diye konuştu.

“Evcil hayvanlar, balıkçılar ve dağcılar için de kullanılabilir”

Öğrenci Zeynep Naz Alay ise “Akıllı telefonlarda buna benzer bazı uygulamalar var ama bu uygulamalar hem maliyetli hem de hastaya sürekli radyasyon yayıyor. Alzheimer, nörolojik bir hastalık olduğu için hastanın radyasyondan uzak durması gerekiyor. Oysa bizim cihazımız, sadece konum bilgisi verdiğinde radyasyon yayıyor. Ayrıca hasta her zaman telefonunu yanında taşımadığı için bizim cihazımız daha avantajlı oluyor. Hastanın üzerinde cihaz olduğunda ve siz de kişiye mesaj attığınızda saniyeler içerisinde konumunu ve hareket hızını elde etmiş oluyorsunuz” diye konuştu. İhsan Berk Yaşlı da “Bizim amacımız, Alzheimer hastası kişilerin kaybolmalarını önlemek. Sadece Alzheimer hastaları için değil evcil hayvanlar ve çocuklar için de uygulanabilir. Ayrıca denize açılan balıkçılar, dağcılar için de bu sistem rahatlıkla kullanılabilir” sözlerine yer verdi.

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