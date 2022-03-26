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Alphan Manas’tan önemli metaverse açıklaması

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) iş birliğiyle düzenlenen Gelecek Trendleri ve Metaverse etkinliğine katılan Derin Teknolojiler Uzmanı Alphan Manas, “Türkiye dünyadan daha ileride olacak. Çünkü Türkiye’de metaverse konusunda çalışma yapan firmalar, dünya çapındalar” dedi.

Bilim ve Teknoloji 26.03.2022, 15:56
Alphan Manas’tan önemli metaverse açıklaması

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) iş birliğiyle düzenlenen Gelecek Trendleri ve Metaverse etkinliğine katılan Derin Teknolojiler Uzmanı Alphan Manas, “Türkiye dünyadan daha ileride olacak. Çünkü Türkiye’de metaverse konusunda çalışma yapan firmalar, dünya çapındalar” dedi.

Gelecek Trendleri ve Metaverse etkinliği Tepebaşı Belediyesi ile Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) iş birliğiyle düzenlendi. Türkiye’de metaverse alanında tanınmış isimlerden Derin Teknolojiler Uzmanı Alphan Manas etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ve TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin katıldı. Gelecekteki teknolojik gelişmelerin konuşulduğu etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Belki de dünyadaki mevcut kömür santrallerinin çoğu jeotermale dönebilecek”

Derin Teknolojiler Uzmanı Alphan Manas metaverse ve gelecek teknolojileri hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Yakın gelecekte enerji ve üretim alanında çığır açan değişiklikler olabileceğini belirten Manas şunları söyledi:

“Gelecek trendleri dediğimiz zaman biraz da geçmişe dönmek gerekiyor. Çünkü geleceği tahmin edebilmek için mutlaka geçmişten referans almamız gerekiyor. Geleceği tahmin ederken yaptığımız en büyük hata ise aslında elimizdeki kaynaklarla geleceği tahmin ediyor olmamız. Gelecek ne yazık ki elimizdeki kaynaklarla değil, daha önce keşfetmediğimiz işlem şekilleriyle olacak. Mesela bir işin yapılış şekli değişiyor. Bir teknolojiyle ilgili çok önemli bir zıplama oluyor. Jeotermal kaynakları tespit etmede, kuyu kazmanız gerekiyor. Yeni bir teknoloji kuruldu. Lazer ve yüksek ısı ile dünyanın en kalın kuartz kayalarını delebiliyor. Belki de önümüzdeki dönemde, dünyadaki mevcut kömür santrallerinin çoğu jeotermale dönebilecek.”

“Türkiye metaverse alanında dünyadan daha ileride olacak”

Metaverse oluşumunun kaçınılmaz olduğunu ve Türkiye’nin bu alanda öncü bir rol üstleneceğini aktaran Alphan Manas, “Şu andaki bilgisayar alt yapısının en az bin kat daha güçlenmesi gerekiyor. Elektrik harcamalarının yükselmesi, yeni ekran teknolojilerini çıkması gerekiyor ve iletişim hızlarının artması gerekiyor. Dolayısıyla önümüzde zaman var. Metaverse artık kaçınılmaz. Bu başarılı bir başlangıç olacak ama teknoloji arkadan gelecek. Türkiye dünyadan daha ileride olacak. Çünkü Türkiye’de metaverse konusunda çalışma yapan firmalar, dünya çapındalar. Çoğunun Amerika’da da ofisleri var ve yabancı yatırım alıyorlar. İlk kez Türkiye olarak biz başlangıç çizgisinde herkesle beraberiz, hatta bazı konularda da öndeyiz” dedi.

“İş dünyasının yapması gereken, metaverse gibi kavramlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmamızı sağlamak”

Metaverse ve gelecek teknolojileriyle ilgili gerekli bilgi altyapısının oluşturulması ve topluma katkı sağlanması gerektiğini kaydeden TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, “Şu anda bu konu Türkiye’nin ve dünyanın gündeminde. Özellikle bir hafta içerisinde hem devlet hem milli eğitim hem de birçok tarafta metaverse ile alakalı açıklamalar yapılıyor. İş dünyasının da yapması gereken şey, bu kavramla alakalı yeteri kadar bilgi sahibi olmamızı sağlamak. Çünkü kavramla ilgili bilgi sahibi değiliz. Sadece internette yazan şeyleri araştırarak öğrenmeye çalışıyoruz. Bu süreçte bizlerin en önemli katkı sağlayabileceğimiz şey topluma bu tür kavramların hızlıca bilinmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.

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