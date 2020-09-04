Aloe Vera Nedir? Yararları, Zararları Nelerdir? Nasıl Kullanılır?

Aloe Vera Nedir? | Sarı Sabır

Aloe Vera, kaktüs gibi dikenli sarı çiçekleri, üç köşeli yaprakları olan şifalı bir bitkidir. Liliaceal familyasına ait olan Aloe Vera 360 türü bulunmaktadır. Latince Aloe barbadensis – Aloe capensis, Arapça alloeh, İbranice halal , Afrika’da ise Cape aloe adlarıyla tanınıyor.Ülkemizde ise bilinen isim sarı sabırdır. Sarı sabır bitkisi bazı yörelerde azvay olarak da bilinir.

Aloe Vera bitkisinin birçok türü vardır. Ama bizi en çok ilgilendiren Aloe Barbadensis türüdür. Aloe Vera, birçok çeşidi ticari olarak yetiştirilmektedir. Sağlık amaçlı bitkisel besin olarak kullanılmaktadır. Yapraklarında bulunan jel nemlendirici olarak kullanılmaktadır. 4000 yıldan beri kullanıldığı bilinmektedir.

“Aloe Barbadensis Miller” hakkında en çok bilgi sahibi olduğumuz cinsidir.

Aloe Vera, görünüşte itici olsa da uzayan geniş yaprakları etli ve ucu kılıç gibi sivrileşir, soluk yeşil renkli yapraklarının kenarlarında sivri dikenleri vardır. Kırılmış yaprakları içinde saydam, jelatinimsi bir bitki özü vardır. Bitkinin tabanı yukarıya doğru çiçek gibi açılan bir gövdeye sahiptir. Burada sivri dikenler, fuziform şeklinde açan çiçekler ve çoğalmayı sağlayan yan dallar bulunur. Çiçek sapı ortadan tek çıkar ve 135 cm’ye kadar yükselebilir, bunun ucunda uzun bir çiçek salkımı bulunur. Meyvesi çok sayıda çekirdek içeren üçgen seklinde bir kapsüldür. Yılın büyük kısmında açar. Sarkık çiçekleri sarıdan turuncu ve eflatuna kadar değişen renklerdedir. Amerika ve Japonya’da kültür bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Bitki yapraklarının öz suyu kendine has kokulu ve acımsıdır.

Aloe Veranın asıl anavatanı Afrika ve Yemendir. Güney Afrika, Latin Amerika ve Karayipler dahil olmak üzere çoğu tropik iklime benzeyen ve gerçek tropik yerlerde doğal olarak yetişir.

Aloe Vera 18. ve 19. yüzyıllarda en çok reçetelerde bulunan ilaçlardan biriydi. Amerika Birleşik Devletleri’nde en yaygın olarak kullanılan ve en çok yetiştirilen tıbbi bitkilerden biridir.

Aloe Vera bitkisi Mısır kraliçelerinin, Yunan ve Romalı hekimlerin sağlık ve güzellik için yararlandığı, tıbbi bir kaynak olarak görülüyordu. En eski kaynak ise Milattan Önce 3500 yıllarından kalma bir el yazmasında görülmüştür. Eski Mısır Medeniyetinde Aloe Vera “ölümsüzlük bitkisi” olarak bilindiği için, firavunların mezarlarına bir hediye olarak konuluyordu.

Aloe Vera bitkisi, Sümerler’in kil tabletlerinde “Gençlik Çeşmesi” olarak geçiyordu. Tarihte güzellik için çaba vermiş Kleopatra’da bu bitki üzerinde çok çalışmalar yaptırmıştır. Kutsal kitaplardan İncil ve Tevrat’dada adı geçen Aloe Vera bitkisi, Büyük İskender tarafından şavaş sonrası yaraların iyileşmesi için kullanılıyordu. Hintlilerin Ayurveda’sında ise 16 kutsal bitkiden biri olduğu yazılmaktadır.

Aloe Vera bitkisinin ,uzun ömürlü olması ve içindeki suyu hapsetmesiyle beraber 4 metre uzunluğa ulaşabiliyor. Aloe Veranın yaprakları sert, etli yapısının içeriğinde ise saydam jel deri üzerindeki kesikler ve yanıklar için kullanılmaktadır.

Aloe Vera bitkisi çok yapraklıdır. Yapraklar, yeşil kabuk bölümü ve Aloe jeli olmak üzere 2 kısımdan meydana gelir.Müshil olarak kullanılan ve antrakinonlar adı verilen maddeleri içeren yeşil kabuk bölümündedir.

Aloe Vera Jeli ise yüksek viskoziteli ile jelatinoz bolluğu olan harika bir jeldir. Yapraklarının köklerine doğru ise yani saplarından çıkan bir de Aleo Vera Suyu vardır.

Aloe Vera Nedir? Yararları, Zararları Nelerdir? Nasıl Kullanılır? | ABD’de Aloe Vera Çiftliği

Aloe Verayı Tarihte Kimler Kullanmış?

Aloe Vera ve Mezopotamya

Aloe Verayla ilgili Irak sınırları içinde yer alan eski antik kent Nippur’daki kil tabletlerindeki ilgili ilk belgeler M.Ö. 2 bin 200 yıllarına dayanmaktadır. Sümerlere ait olan belgelerde Bağırsak temizleğinde aloe vera bitkisinin etkilerden bahsediliyor. Onlara göre Bağırsak Hastalıkları bir şeytan ve onu kovan tek bitkinin Aloe Vera olduğunu belirtmişlerdir.

Aloe Vera ve Mısırlılar

Aloe Veranın Mısır Medeniyetlerinde M.Ö 6 bin yıllarına kadar kullanıldığı görülmektedir. Onun kutsallığından, besleyici suyu hakkında bilgiler, güzellik ve gençlik iksiri, ölümsüzlük kaynağı olduğu hakkında yazılar bulunmaktadır.

Meşhur Mısır Kraliçelerinden Kleopatra ve Nefertiti güzelliklerine çok önem verdikleri için özellikle Aloe Verayı günlük kişisel bakımlarında kullanıyorlardı. Bulunan belgelerde Kleopatra’nın yakın kölesi Numidya, Kraliçenin gözlerindeki parlaklığını bu bitkiden aldığını yazmıştı. Nefertiti ise cilt güzelliği için Aleo Vera ile yapılan çamurdan banyo yaptığı yazılıydı.Öldüklerinde de mumyalanırken Aloe Vera ile sarılmışlardır. Çünkü bakterilerden ve zararlı böceklerden kurtulmak için.

M.Ö 1,550 yılına ait Bulunan Eber adındaki Papirüste Aleo Vera Bitkisinin anti enflamatuar ve ağrı yatıştırıcı etkisinden bahsedilmiştir.

Aloe Vera Nedir? Yararları, Zararları Nelerdir? Nasıl Kullanılır? | Aloe Vera Jeli | Aloe Vera Gel

Aloe Vera ve Büyük İskender

Büyük İskender Asya Ülkelerine olan seferlerinde yaralanan askerleri için Aloe Verayı bolca stokladığı ve kullandığı M.Ö. 350 yıllarına ait belgelerde görülmüştür. Hatta belgelerde İskender’in Gazze kuşatmasında okla yaralanmış, Mısır ve Libya güzergahında savaşırken enfeksiyon kapan yarasını Aleo Vera ile kurtulduğu yazıyor. Ona bu fikri veren ise Akıl Hocası Aristoteles’dir. İskender hocasını dinleyerek meşhur Aloe Vera kaynağı Hint Okyanusu’nda Socotra adası fethetmek için sefere çıkmıştır. Aloe Veranın suyu askerleri yenilmezlik verdiği söylenmiştir.

Aloe Vera ve Dioscorides

Dioscorides, Roma İmparatorluğu zamanında tıp hizmetlerini yapan, özellikle de ordu ile ilgili olanlar gayet iyi düzenlenmiş ve bu arada tedavide kullanılan ilaçlar da sınıflandırılmasında rol oynamış bir bilgin ve hekimdir. Özellikle Mısır ve Yunan bilginleri yazılarından, Aloe Vera bitkisinin iyileştirici güçlerini öğrenmiştir.

M.Ö. 50 yılında İmparator Nero döneminde hekim ve doğabilimci olarak yeni araştırmalarda bulunmuştur. Onun yazdığı sayısız hastalıkların tedavisi ve bitki adları eczacılık üzerine öğretim gören kurumlarca okunmaktadır.

Onun en çok önem verdiği bitki Aloe Vera idi. Açık kapalı yaraların tedavisi, mide rahatsızlıkları, diş eti iltihabı, eklem ağrısı, deri tahrişi, güneş yanığı, akne, saç dökülmesi, vb gibi bir çok fiziksel bozukluklar için aloe suyu kullanılmasını tavsiye etmiştir.

“Materia Medica” adındaki kitabında Aloe Veranın, Yaraların kanamasını durdurduğunu, Açık yaralarda enfeksiyon koruması, çıbanlar ve hemoroid için iyileştircisi etkisinden bahsetmektedir. Ayrıca Aloe Veranın taze hamuru yani jeli saç ve göz tedavilerinde etkili olduğunu anlatmıştır.

Aloe Vera ve Kristof Kolomb

Yeni dünyalar arayan Cenovalı kaşif, gezgin ve sömürgecilik için çalışan Kristof Kolomb, saksıda yetiştirdiği Aloe Veranın yardımı ile yaralarını sarmıştır.

Amerika kıtası keşfinde Kızılderililerinin “Gençlik Çeşmesi” olarak bu çöl bitkisini oldukça becerikli suyu ile kutsandıklarını yazmıştır.

Aloe Vera ve Çin Tıbbı | Japonlar

Aloe Verayı Marco Polo Çin sefer zamanlarında keşfetmiştir. Shi-Shen tedavi kitabı “Harmony Yöntemi” olarak Aloe Vera olarak açıklanan bitki Çinlilerin günlük yaşamında önemli bir rol oynamıştır.

Japon kültürünün de büyük ölçüde “kraliyet bitkisi” olarak bilinen Aloe Veranın , suyu samuraylar tarafından bir iksiri olarak tüketilirdi.

Aloe Vera ve İsveç şurubu

Doktor Claus Samst adındaki ünlü İsveçli 104 yaşına kadar çok rahat yaşamış. Ata binme sırasında yaşadığı kaza ile ölmüştür. Onun meşnur İsveç şurubu bir çok etken maddesi bulunmakta ama en önemlisi de Aloe Veraydı.

Sırrını ise yıllar sonra hemşiresi Maria TREBEN açıkladı. Bu yaşam iksirinin ilginçliği ise, her şeye iyi gelmesiydi.

Aloe Vera ve Sanskrit

Sanskritçe’de, Aloe Verayı Ghrita-Kumari olarak bilinir. Anlamı Kumar kız ve bu bitkinin kadınlara gençliğin enerjisini temin ve kadın doğa üzerinde gençleştirici bir etkisi olduğuna inanılırdı.

Hint Ayurveda tıbbında, aloe menorrhoea sorunları için, bu gençleştirici ilaçlar gibi birçok uygulama içinde uygulanır ve kardiyovasküler sistem stabilize etmede kullanılıyordu. Aloe pide, kapha ve vata arasındaki dengenin tesisi olarak kabul edilir. Bu niteliklere sahip çok az bitkilerden biridir.

Aloe Vera Nedir? Yararları, Zararları Nelerdir? Nasıl Kullanılır? | Aloe Vera Jeli | Aloe Vera Gel

Aloe Vera ve Bingen Hildegard

Bingen Hildegard, 1100 lü yıllarda, orta çağda, yaşayan bir rahibedir. Migren konusunda yaptığı araştırmalar, sarılık, mide enfeksiyonları ile ilgili araştırmalarla zamanın doktorlarından sayılıp aziz ünvanını almıştır. Tüm araştırmalarında Aloe Verayı her tedavisinde kullandığını açıklamıştır.

Aloe Vera ve Rahip Sebastian Kneipp

Naturopathic tıp harekatını başlatan Ünlü Rahip ve Herbalist Kneipp, Aloe Verayı su ve toz şeklinde kullanmaktan yanaydı. Kneipp sindirim sistemi üzerinde arındırıcı ve detoksifiye edici etkisi konusunda Aloe Veranın etkilerinden bahsetti. Özellikle Bağırsak ve bağırsak bozukluğuna bağlı bağışıklık sistemi sorunları için Kneipp’in tedavilerinde kullanıldı.

Kneipp, Aloe Veranın Ayrıca enfeksiyon ve gözün dejeneratif hastalıklarında uygularken başarılı şifalı bitki olduğunu açıkladı.

Aloe Vera Nedir? Yararları, Zararları Nelerdir? Nasıl Kullanılır? | Aloe Vera Yaprağı

Aloe Veranın Biyokimyasal Yapısı

Aloe Veranın yapraklarının altındaki jelde 18 amino asid, 20 mineral, 12 vitamin ile çeşitli bilimsel araştımalarda immunostimülan olduğu gösterilmiş olan asemannan, glukomannan, mannoz-6 fosfat,aloerid gibi polisakkaridler; çeşitli enzimler, deneysel olarak antihistaminik olduğu gösterilmiş olan alprogen; yine çeşitli çalışmalarda kan kolesterol düzeylerine ve selim prostat hipertrofisine etkili olduğu bildirilen lupeol, beta-sitosterol ve kampesterol gibi steroller ile lignin, salisilat gibi maddeler bulunmaktadır.

Antrakinonları içeren kabuk bölümü suyunun uçurulması ile elde edilen ve laksatif olarak kullanılan kısma Aloe denir. Yaprağın iç kısmında bulunan ve parankim hücreler tarafından imal edilen müsilaj görünümlü renksiz kısma ise Aloe vera Jel adı verilir. Bu iki kısım devamlı şekilde kavram karışıklığına neden olduğu için, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün Seçilmiş Tıbbi Bitkiler monografında ayrı bölümler halinde incelenmiştir.

Yaprakların %96’sı sudan oluşmakta olup; geriye kalan içeriği temel yağlar, amino asitler, mineraller, vitaminler, enzimler, glikoproteinler, rezin, antrasen veya antrakinon türevlerinden oluşmaktadır.

Aloe vera bitkisinin içinde 75 adet potansiyel aktif madde bulunur. Vitaminler, enzimler, mineraller, şekerler, lignin, saponinler, salisilik asitler ve amino asitler . İçeriği bu kadar zengin olduğu için klinikte birçok hastalıkta denenmiş ve başarılı olduğu birçok patolojik durum tespit edilmiştir.

Aloe Vera içeriği ile Sağlığa yardımcı ana bileşenler ve maddeler aşağıda sıralanmıştır.

Polisakkaridler: Çalışmalar Aloepolisakkaritlerinin biyolojik olarak aktif olduğunu, vücuda fayda sağlayan ve iltihap önleyici özelliklerinin çoğunu sağladığını gösterir. En önemli özelliği bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Antikanser özelliği vardır. Bozulmuş hücrelerin çoğalması ve büyümesini önler. Mide mukozası ve oniki parmak bağırsağı ülserine iyi gelir. Aynı zamanda diyabetlere, hepatit ve siroza faydalıdır.

Çalışmalar Aloepolisakkaritlerinin biyolojik olarak aktif olduğunu, vücuda fayda sağlayan ve iltihap önleyici özelliklerinin çoğunu sağladığını gösterir. En önemli özelliği bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Antikanser özelliği vardır. Bozulmuş hücrelerin çoğalması ve büyümesini önler. Mide mukozası ve oniki parmak bağırsağı ülserine iyi gelir. Aynı zamanda diyabetlere, hepatit ve siroza faydalıdır. Amino asitler: İçerisinde çeşitli amino asitler tespit edilmiştir. Bunlar Alanine, arginine, asparagine, aspartic, glutamine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, phenylalanine, proline, serine, threonine, tyrosine, valine.

İçerisinde çeşitli amino asitler tespit edilmiştir. Bunlar Alanine, arginine, asparagine, aspartic, glutamine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, phenylalanine, proline, serine, threonine, tyrosine, valine. Flavone Maddeler: Rutin, quercetin ve birçokları; Rutin iltihap giderici ve antivirütiktir. Ouercetin balgam sökücü, öksürük gidericidir. Aynı zamanda astım etkilerini hafifletici ve azaltıcıdır, kan basıncı düşürücü, kılcal damarları güçlendirici ve esnekliğini artırıcıdır. Kolestrol düşürücü ve koroner arter damarları açıcıdır.

Rutin, quercetin ve birçokları; Rutin iltihap giderici ve antivirütiktir. Ouercetin balgam sökücü, öksürük gidericidir. Aynı zamanda astım etkilerini hafifletici ve azaltıcıdır, kan basıncı düşürücü, kılcal damarları güçlendirici ve esnekliğini artırıcıdır. Kolestrol düşürücü ve koroner arter damarları açıcıdır. Enzimler: Alinase, amylase, bradkinase, carboxypeptidase, catalase, cellulase, glcose, oxidase, lipase, malic, dehydrogenase, protease.

Alinase, amylase, bradkinase, carboxypeptidase, catalase, cellulase, glcose, oxidase, lipase, malic, dehydrogenase, protease. Mineraller: Kalsiyum, Alüminyum, Bakır, Demir, Manganez , Çinko, Sodyum, Potasyum, Mangan.

Kalsiyum, Alüminyum, Bakır, Demir, Manganez , Çinko, Sodyum, Potasyum, Mangan. Vitaminler: A, B1, B2, C, E, B12, Choline, FolicAcid, İnositol, Niasin.

Aloe vera jeli, Bitkinin yapraklarının gövdesi, bol miktarda jelatinöz, yüksek viskoziteli bir sıvı içerir. Bitkinin yapraklarının orta kısmından elde edilen ve tedavi amaçlı kullanılan kısmıdır. Bu akışkana aloe veranın özü de denir.

Aloe Vera Nedir? Yararları, Zararları Nelerdir? Nasıl Kullanılır? | Aloe Vera Jeli | Aloe Vera Gel

Bu bitkinin içeriğindeki maddeler tüm sağlık sorunları için kullanılabilir. Güçlü ve Sağlıklı bir bağışıklık sistemini düzenler. İçeriğinde besin ögeleri vitaminler, enzimler, mineraller ve amino asitlerden olan karışım vücuda çok fayda sağlar. Sebze ve meyve kadar da kullanımı güvenlidir.

Genel olarak bu bitkinin içeriği Aşağıdaki İlgili Hastalıklarda kullanılmaktadır.

Bağışıklık sistemi güçlenmesi ve toksin atıcı,

Kas ağrısı, baş ağrısı, migren,

Genel yorgunluk ve isteksizlikte, stres, düzensiz metabolizma, psikolojik ve depresif rahatsızlıklar, uyku düzensizliği,

Mide ve bağırsak problemleri, ülserde, hazımsızlıkta, kolitte (bilimsel çalışmaler devam ediyor),

Hemoroid,(bilimsel çalışmaler devam ediyor),

Yüksek tansiyonda,

Ekzama ve alerjilerde, sivilcelerde, deri kalitesi iyileştirilmesinde, sedef hastalığında, çıban ve iltihaplarda,(bilimsel çalışmaler devam ediyor).

Zona,

Yanıklar ve güneş yanıklarında, küçük kesiklerde, kuru deri problemlerinde, böcek sokması, saç ve cilt kepeklenmesi, saç dökülmesi,

Diyabetlerde,

Antivirütik, herpes ve uçuklarda

Kalp ve dolaşım bozukluklarında, yüksek tansiyonda,Kolestrol,

Romatizmal hastalıklarda, eklem iltihabı, eklem ağrılarında ve kemik erimesinde(bilimsel çalışmaler devam ediyor),

Astım,(bilimsel çalışmaler devam ediyor),

Gut Hastalığı (bilimsel çalışmaler devam ediyor),

Soğuk algınlıklarında, boğaz enfeksiyonları ve diş eti problemlerinde,

Prostat (bilimsel çalışmaler devam ediyor),

Karaciğer iltihaplanması (Hepatit), Siroz (bilimsel çalışmaler devam ediyor),

Bronşit (bilimsel çalışmaler devam ediyor),

Kanser tedavisi (bilimsel çalışmaler devam ediyor).

Aloe Vera Bitkisinin Yararları Nelerdir?

Aloe Vera bir iyileştirici gözüyle bakmak tamamen yanlıştır. Aloe Veranın önemli bir kullanım alanı deri ve deri hastalıklarıdır. Yapılan araştırmalar aloe veranın deriyi nemlendirdiğini, güneş yanığı ve cilt kızarıklıklarına iyi geldiğini, derinin esnekliğini ve tazeliğini korumaya, akne ve egzemayı kontrol altına almaya da yardımcı olduğunu göstermiştir. Kesinlikle kökten iyileştirdiği söylenemez.

Ayrıca Aloe vera, böcek veya sinek ısırıklarından veya alerjiden kaynaklanan kaşıntıya da iyi gelmektedir.Yapılan araştırmalara göre Aloe vera’ nın deri üzerindeki iyileştirme gücü, deri ya da derideki oksijen miktarını ve doku sentezini arttırmasından ileri gelmektedir.

Aloe Veranın cilt bakımı üzerindeki iyileştirici etkisi ve faydalarına ilişkin araştırmalar hala devam etmektedir. Aloe Vera yetmişten fazla besin değeri içeren karmaşık bir bitki olduğu için bu bitkinin ilaç değeri kesin olarak belirli değildir.

Aloe Vera Nedir? Yararları, Zararları Nelerdir? Nasıl Kullanılır? | Aloe Vera Jeli | Aloe Vera Gel

Aloe Vera Tıpta Kullanılması

Aloe Vera Bitkisi 1930’lu yıllardan beri yapılan aloe vera hakkındaki araştırmalar; yapraklarından elde edilen özün yaralar, ülserler ve yanıklar üzerlerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak hızla iyileştirdiğini ortaya koymuştur.

Aloe Vera , Kolit ve peptik ülser gibi sindirim yolları tahrişlerine karşı kullanılmasının yanı sıra, sindirim kolaylaştırıcı, şişkinlik giderici, kan ve lenfatik dolaşıma, böbrek, karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarına yardımcı olarak da kullanılmıştır. Mide, ince bağırsak ve kolon üzerinde yardımcı etkiye sahiptir ve sindirim güçlüğü veya hazımsızlığın neden olduğu aşırı asitliliği önlemek için sindirim sıvılarını doğal olarak alkali hale getirir ve sindirim yollarını temizlenmesinde faydalı olabilir.

Aloe vera içerisinde yakın zamanlarda bulunan bir bileşik olan Acemannan‘ ın ise vücudun doğal direncini artırma yeteneği üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Şu ana kadarki çalışmalar; Acemannan’ın T-lenfosit hücrelerini destekleyerek bağışıklık sistemine yardımcı olduğunu göstermiştir.

İçerdiği ağrı ve yanıkları iyileştirici maddeler ise; salisilatlar, bradikinaz ve laktik asit tuzlarıdır. Ayrıca Aloe vera, yanıklarda bölgeye kan akımını arttırarak iyileşme sürecine yardımcı olan maddeler de içermektedir.Çalışmalar aloe polisakkaritlerinin biyolojik olarak aktif olduğunu, vücuda yarar sağlayan ve iltihap önleyici özelliklerinin çoğunu sağladığını gösterir.

En önemli özelliği bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Anti kanser özelliği vardır. Anormalhücrelerin çoğalması ve büyümesini önler.

Aloe vera özünün içindeki aktif maddeler insanların dikkatini çekmiş, içeriği bu kadar zengin olduğu için klinikte birçok hastalıkta denenmiş ve başarılı olduğu birçok patolojik durum tespit edilmiştir. Bunlar içinde konumuzla ilgili olanyara iyileşmesi üzerindeki olumlu etkileridir.

Aloe vera jeli yara iyileşmesini hızlandırır,internal (örneğin peptik) ve eksternal (örneğin deri) ülserlerde iyileşmeyi hızlandırır.İsveç doktorlarının yaptığı görsel deneylerde açılan yaraların erken kapanmasında süreci hızlandırdığı tespit edilmiştir.

Aloe Vera Tıpta Nerelerde Kullanılıyor?

Geleneksel olarak, aloe vera yaralar iyileşecek ve çeşitli cilt durumları ve sözlü bir müshil olarak topikal olarak kullanıldı.

Günümüzde, geleneksel kullanımı yanı sıra, insan alır diyabet, astım, sara, ve osteoartrit gibi çeşitli koşulların tedavi etmek için oral yoldan aloe. İnsanlar osteoartrit, yanıklar, güneş yanıkları ve sedef hastalığı için topikal aloe kullanın.

Aloe vera jeli losyon ve güneş yağları dahil olmak üzere bir çok cilt ürünlerinde bulunur.

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) doğal bir gıda katkı maddesi olarak aloe vera bitkisini onaylamıştır.

Aloe yapraklarından elde edilen jel topikal merhem olarak tıbbi, cilt ürünlerinde kozmetik firmalarınca halen kullanılmaktadır.

Aloe Vera jeli çevreleyen yaprak yeşil kısmı ağız yoluyla alınan kuru maddesi meyve suyu yada lateks üretilmek için kullanılmaktadır.

Aloe Vera Nedir? Yararları, Zararları Nelerdir? Nasıl Kullanılır? | Aloe Vera Jeli | Aloe Vera Gel

Aloe Vera Nasıl Kullanılır?

Aloe Vera kullandığımız kişisel bakım ürünlerinde, losyonlarda, kremlerde, diş macunlarında zaten kullanılmaktadır. İhtiyaca göre seçim yaparken doğal ürünlerde içerik olarak Aloe Vera seçilebilir.

Aloe Vera Bitkisinin Araştırılan Etkileri

1. Aloe Vera ve Sedef hastalığı

Dört hafta boyunca aloe% 0.5 içeren bir krem uygulanması sedef hastalığı ile ilişkili deri “plaklar” azalttığı görünmektedir. Fakat iyileştirmesi kanıtlanmamıştır.

2. Aloe Vera ve Yanıklar

Kısmi yanikların bazı türleri iyileşmesinde Aloe vera jel olumlu etki göstermiştir.Çok ağır yanıklarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Doktor kontrolü şarttır.

3. Aloe Vera ve Diyabet

Aloe Vera diyabetlilerde kan şekeri azaltabilir konusunda çelişkili bilgiler var. İki çalışma ağızdan aloe jel alarak tip 2 diyabetli kadınlarda kan şekeri düşürdüğünü göstermektedir. Ama bir başka çalışmada aynı yararı olmadığını göstermektedir.

4. Aloe Vera Bitkisi ve Frozbit

Frozbit yani dehidrasyon (Lokal donma , soğuk ısırığı veya don ısırığı diye adlandırılabilir.Vücudun ısı kaybettiği bir organdan kanı çekerek daha hayati olan iç organlara göndermesiyle meydana gelir).Böyle bir olayda Aloe vera Cilde uygulandığında, olumlu sonuçlar alındı.

5. Aloe Vera ve Estetik

Cildin gençleştirilmesi anti-aging etkisi göstermesi doğru olup, cerrahi ve lazer uygulama sonrasında cilt desteği için uygulanmasının yararı bulunmaktadır.

Aloe Vera Bitkisine Bilimsel Bakış

Kalın Bağırsak tümörlerini azalttığı etkisi hakkında kesin sonuç yoktur.

Aloe Vera jel yanık ve sıyrıklar iyileşmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Yapılan çalışmalarda, aloe jel derin cerrahi yara iyileşmesi inhibe ettiğini göstermiştir. Fakat Aloe vera jel radyasyon yanık tedavisinde etkisi görülmemiştir.

Aloe Vera Bitkisinin kanser ile ilgili resmi açıklanan kanıt daha henüz yoktur.

Aloe Vera güçlü bir müshil bileşikleri içerir. Aloe (aloin, aloe-emodin, barbaloin) çeşitli bileşenleri ile yapılan ürünler sözlü over-the-counter (OTC) müshil olarak FDA tarafından düzenlendi. 2002 yılında FDA izinli imalat yapan şirketler gerekli sağlık güvenlik araştırmalarını tamamlamadığından izinler kaldırıldı ve tekrar formüle edilmesi için OTC aloe müshil ürünleri ABD pazarında kaldırıldı veya yeniden formüle edilmesi gerekmektedir.

Aloe Vera Ticari şirketlerce deva mucizesi olarak kullanılması şu an için onun yararlarına gölge düşürmektedir. Aloe vera SAĞLIKLI KİŞİLER de tek başına bir destek olabilir ama her derda deva değildir. Bilinçli kullanım sağlık açısından yararlı olduğu gerçektir.İlerlemiş bir kanser vakasında tek başına aloe vera ile karşı koymak mümkün olmayıp, bu çeşit kandırmacalara inanılmaması gerekir.

Aloe Vera Nedir? Yararları, Zararları Nelerdir? Nasıl Kullanılır? | Aloe Vera Yaprakları

Aloe Vera Bitkisi Zararları ve Aloe Vera Bitkisini Kimler Kullanamaz

Aloe Vera jeli ağızdan kullanıldığında Karın krampları ve ishal etkisi göstermektedir. İshal, oral Aloe Veranın bir yumuşatıcı etkisi nedeniyle, çok sayıda ilaçların emilimini azaltabilir. Aloe Vera lateks postasyum düşüklüğüne, kramp ve mide ağrısına sebep olabilir. Aloe Vera lateksin yüksek dozları böbreklere zarar verebilir. Eğer kullanılırsa Doktora danışılmalıdır.

ağızdan kullanıldığında Karın krampları ve ishal etkisi göstermektedir. İshal, oral bir yumuşatıcı etkisi nedeniyle, çok sayıda ilaçların emilimini azaltabilir. lateks postasyum düşüklüğüne, kramp ve mide ağrısına sebep olabilir. lateksin yüksek dozları böbreklere zarar verebilir. Eğer kullanılırsa Doktora danışılmalıdır. Aloe Vera ile ilgili Ön çalışmalarda aloe kan şekeri düşürebilir fakat ağız yoluyla Aloe Vera alınması durumunda glukoz düşürücü ilaç kullanan şeker hastalığı olan kişiler dikkatli olmalıdır.

ile ilgili Ön çalışmalarda aloe kan şekeri düşürebilir fakat ağız yoluyla alınması durumunda glukoz düşürücü ilaç kullanan şeker hastalığı olan kişiler dikkatli olmalıdır. Çocuklarda Aloe Vera kullanımı, İBS (İrritabl Bağırsak Sendromu), apandisit, divertikülit, hemoroit ve ülser olanlar için tavsiye edilmez. Aşırı kullanımı vücut esansiyel elektrolit kaybına neden olabilir.

kullanımı, İBS (İrritabl Bağırsak Sendromu), apandisit, divertikülit, hemoroit ve ülser olanlar için tavsiye edilmez. Aşırı kullanımı vücut esansiyel elektrolit kaybına neden olabilir. Hamile kadınların erken rahim kasılmaları başlatıp, düşüğe yol açabileceğinden düşük yapmasına neden olabilir. Hamile iseniz Aloe Vera kullanmaktan kaçınmalısın. Hatta Emziren Annelerde kullanmamalıdır.

kullanmamalıdır. Aloe vera , Ağız yoluyla kullanımda kadınların regl yani adet döneminde kanamalarında artış olacağı ifade ediliyor.

, Ağız yoluyla kullanımda kadınların regl yani adet döneminde kanamalarında artış olacağı ifade ediliyor. Kalp, böbrek ve karaciğer nakli gibi organ nakli geçirmiş olanların, iki yaşından küçük çocukların ağız yoluyla kullanmamaları gerekiyor.

Aloe vera Uzun süreli kullanımda potasyum kaybına neden olabiliyor.

Uzun süreli kullanımda potasyum kaybına neden olabiliyor. Meyan kökü gibi bitkilerle beraber kullanılmamalıdır.

Polen alerjisi olan kişilerin ise ağız yoluyla veya haricen kullanımda çok dikkatli olmaları gerekiyor.

Alkol kullanan kişilerde tüketilmesi zararlı olabilir.

Alo Vera, Chorn Hastalığı ve ülseratif kolit gibi rahatsızlıklarda hekim tavsiye ve gözetimi ile kullanmalıdır.

Aktif mide ülseri veya kanamasında bu bitkinin prepatları kullanılmamalıdır.

Aloe Vera lateksin laksatif ilaçlarla beraber kullanımı su ve mineral kaybına neden olabilir. Sinameki ve hintyağı gibi laktasif etkili ürünlerle de bir arada kullanılmamalıdır.

lateksin laksatif ilaçlarla beraber kullanımı su ve mineral kaybına neden olabilir. Sinameki ve hintyağı gibi laktasif etkili ürünlerle de bir arada kullanılmamalıdır. Herhangi bir ameliyat sözkonusu ise bu tür ürünlerin kullanımı 2 hafta önceden bırakılmalıdır.

Aloe Vera jel kan şekerinin düşmesini etkilediğinden, diyabet ilaçlarıyla beraber kullanılması önerilmez. Ayrıca panax ginseng, çoban çökerten gibi kan şekerini düşüren bitkilerle de aynı anda kullanımı şekerin daha çok düşmesine yol açabilir.

Aloe Vera Ürünlerini Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Bu şifalı bitki bir kurtarıcı değil ama iyi bir koruyucudur. Bu bitkinin içindeki jel Ürün formülündeki doğru çeşit ve doğru miktarlı olanını seçmek çok kolay olmadığından, Aloe Veranın sağlık yararlarını en üst düzeye çıkarabilmek için, kalitesinden emin olunmalıdır. Birçok gıda takviyesi üreten şirketler içeriğinde yazılı olan içerikleri içermemesi en son yapılan araştırmalarda belli olmuştur.

İyi ve güvenilir kaliteli Aloevera ürün desteğini bulmak için bazı ipuçları ve uyarılar aşağıda belirtilmiştir:

Aloe vera’nın gücü ve etkisini garantilemenin en iyi yolu, standardize edilmiş bitkisel özler kullanılarak güvenilir olan ürünleri almaktır. Saf olmalı.Hangi doğal ürün desteğini alırsanız alın, etiketini mutlaka okuyun ve ürünün yapay renklendirici, tatlandırıcı, şeker, gluten, nişasta ya da silikat gibi hiçbir katkı ve dolgu maddesi içermediğinden emin olun. Bir üreticinin güvenilir olup olmadığına karar vermek hiç de kolay değildir. Piyasaya düşük kaliteli ve merdiven altı tabiri ile illegal bitkisel ürünler süren birçok şirket bulunmakta olup, araştırmalar birçok önde gelen bitkisel ürün satıcısı firmaların bile, ne yazık ki, bunların arasında olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, herhangi gıda takviyesi alırken, satın almakta olduğunuz ürünün saflığını ve kalitesini garanti altına almak için, Eczacılık GMP koşullarına sıkı sıkıya uyarak faaliyet gösteren üreticilerden alış veriş yapın.

Aloe Vera ile İgili Uzman Tavsiyeler

Aloe Vera ve Ender Saraç

“Hiçbir bitkinin yararını abartmamak lazım. Aloe Veranın oldukça yararlı bir bitki ancak hiçbir bitkinin yararını abartmamak lazım. Aloe vera tek şifalı bitki değildir. Eskiden insanlar aloe vera’yı kesip içindeki jeli susuzluklarını gidermek için içerlermiş. İçeriğindeki vitaminler ve besin değeri de bu anlamda çok zengin. Mahatma Gandi’nin uzun süren oruç döneminde aloe vera içmesi bu bitkinin popülerleşmesinin nedenleri arasında. Tıbbi olarak kanıtlanmış etkisi bağırsakları çalıştırması. Uzun süreli kullanımlarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddia ediliyor. Yine cilt hastalıkları için de ağız yoluyla alınabilir. Ancak belirtmek isterim ki, tedavi edici nitelikleri konusunda elimizde kesin bir bilgi yok.”

Aloe Vera ve Prof. Dr. Maksut Coşkun

Prof. Dr. Maksut Coşkun – Ankara Üniversitesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı