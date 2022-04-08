Alkışlayın Şampiyonu!

19-20 Mart’da 6 ülkeden 42 Lisenin katıldığı yarışmaya katılan tek Türk takımı olan ve bu ödülle NASA’nın kayıt sponsoru olduğu Golden Robotics yalnızca dünyadaki şampiyon takımların katıldığı FirstChampionChip ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Robotikte Şampiyonlar Ligi diyebileceğimiz organizasyon 20-23 Nisan tarihlerinde NASA Sponsorluğunda Amerika Birleşik Devletleri Houston’da yapılacak.

Farklı okullardan bir araya gelip, endüstriyel bir robot yaparken mühendislik disiplinlerini deneyimleyen , oluşturdukları iş planı ile kurumsal iş birlikleri yapan, dezavantajlı gruplarla sosyal sorumluluk projeleri geliştiren, ülkesinde ve dünyasında mühendislik alanında yarattığı başarı ve mühendisliğe ilham veren takımlar için verilen bu ödülden dolayı kutluyoruz.