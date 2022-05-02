Alexa neden kapandı?Alexa neden çalışmıyor?

Öncelikle Alexa'nın kapandığını gören web sitesi sahipleri, Alexa'nın kapalı olduğunu görünce şaşırıyor.

Peki, Alexa neden kapandı, neden çalışmıyor, tamamen kapandı mı, bir daha açılacak mı?

Alexa konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına bir bilgi notu gönderdi.

Gönderilen bilgi notunda Alexa'nın durumuyla ilgili olarak bilgi verildi.

Alexa tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Alexa.com'u, dijital kitlenizi bulmanıza, erişmenize ve dönüştürmenize yardımcı olmak için yirmi yılı aşkın bir sürenin ardından 1 Mayıs 2022'de kullanımdan kaldırdık.

Bizi içerik araştırması, rekabet analizi, anahtar kelime araştırması ve çok daha fazlası için başvuru kaynağınız yaptığınız için teşekkür ederiz.

Alexa.com kullanımdan kaldırılmış olsa da, tarayıcı uzantınız Aralık 2022'ye kadar Alexa Trafik Sıralamalarını sunmaya devam edecek.