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Aktif Facebook kullanıcısı 2,7 milyara ulaştı

2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,7 milyar oldu.

Bilim ve Teknoloji 15.10.2020, 16:45
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Aktif Facebook kullanıcısı 2,7 milyara ulaştı

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı 158 bin 713 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl sadece Facebook ile ilgili çıkan basın haber sayısı 20 bin 914 olarak kaydedilirken, 2012 yılında Facebook’un medyada konuşulma sayısı ise 8 bin 194 olarak gözlendi.


Facebook Messenger’da da aktifiz


Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,7 milyar oldu. Facebook 2012 yılının üçüncü çeyreğinde aktif kullanıcıların 1 milyarı aşmasıyla şimdiye kadarki ilk sosyal sağ haline gelirken, aktif kullanıcı sayısı ise 30 gün içinde Facebook’a giriş yapmış olanlardan oluştu. 2008 yılına bakıldığında Facebook kullanıcısı 100 milyon civarındaydı. Mobil kullanımı da oldukça yaygın olan Facebook’un yan uygulaması Facebook Messenger’ın da güncel olarak 1,3 milyar aktif kullanıcısı olduğu gözlendi. 3.14 milyar insanın Facebook’un temel ürünlerinden olan WhatsApp, Instagram veya Messenger’dan en az birini kullandığı kayıtlara geçti. Dünya üzerinde en fazla Facebook kullanıcısına sahip ilk 10 ülke ise, Hindistan, ABD, Endonezya, Brezilya, Meksika, Filipinler, Vietnam, Tayland, Mısır, Bangladeş oldu.
Türkiye ise 12’nci sırada yer buldu.

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