AKSUNGUR İHA sayesinde, yangında fark edilen 3 kule çalışanı alevlerin arasından kurtarıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKSUNGUR İHA’nın dün görev uçuşunda 3 kule çalışanının tespit edilmesine ve bu sayede alevlerin arasından kurtulmasına vesile olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Savunma Sanayimizin geliştirdiği Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’larımız hepimizi derinden etkileyen yangınlarda aktif olarak görev yapıyor. AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu” ifadelerini kullandı.