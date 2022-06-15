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AKINCI TİHA’dan Sinop’ta ’KGK-SİHA-82’ testi

BAYKAR, Bayraktar AKINCI TİHA Kanatlı Güdüm Kiti ile Sinop açıklarındaki ilk testin başarıyla tamamlandığını duyurdu. 340 kiloluk mühimmat, 30 kilometre uzaklıktaki hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

Bilim ve Teknoloji 15.06.2022, 14:39 15.06.2022, 16:01
AKINCI TİHA’dan Sinop’ta ’KGK-SİHA-82’ testi

Bayraktar AKINCI TİHA, mühimmat entegrasyon sürecinde önemli bir aşamayı daha geçti. BAYKAR, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, Çorlu’dan KGK-SİHA-82 Kanatlı Güdüm Kiti mühimmatı ile havalanan Bayraktar AKINCI’nın Sinop açıklarında belirlenen hedefin ilk atış testinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu. 340 kiloluk mühimmat, 30 km uzaktaki hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

BAYKAR Teknoloji internet sayfasında yapılan açıklamada, “KGK-SİHA-82 (Kanatlı Güdüm Kiti) mühimmatı ile havalanan Bayraktar AKINCI, Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen koordinata yönelik gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. AKINCI’nın üzerindeki elektro-optik kamera ve yerde bulunan telemetri antenleri, 340 kg. ağırlığındaki mühimmatın 30 km uzakta bulunan hedefi yüksek hassasiyetle vurduğunu teyit etti” denildi.

#AKINCI TİHA
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