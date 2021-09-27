Akıllı Ulaşım projesine TEKNOFEST ödülü

Uğur Okulları TEKNOFEST 2021’e Türkiye genelindeki 6 kampüsünden toplam 11 öğrenci ve 6 projeyle katıldı. Yarışmada 8. sınıf öğrencisi Barkın Özsoy, "Akıllı Trafik Sinyalizasyonu için Kontrol Ünitesi Yapımı" isimli projesi ile Akıllı Ulaşım kategorisinde 3. oldu.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 21’e Gaziemir, Balıkesir, Gaziantep, Muratpaşa, Topkapı ve Darıca Kampüslerinde öğrenim gören 11 öğrencinin geliştirdiği 6 ayrı projeyle katılan Uğur Okulları yarışmadan ödülle döndü. Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü 8. sınıf öğrencisi Barkın Özsoy, "Akıllı Trafik Sinyalizasyonu için Kontrol Ünitesi Yapımı" isimli projesi ile Akıllı Ulaşım kategorisinde 3. oldu. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında ise Teknolojik Tasarım dalında birincilik ödülünü kazanan Barkın Özsoy, mekanik ve yazılım konusuna ilgi duyduğunu söyledi.

36 farklı kategoride yarışmanın düzenlendiği TEKNOFEST’e Uğur Okulları 6. Sınıf öğrencileri Tuğyam Topçuoğlu ve Hilal Kuvancı "İnsanlık Yararına Teknoloji" alanında hazırladıkları "Sesimi Duy, Hayattayım" isimli projesiyle 9. sınıf öğrencisi Ahmet Balçık "Engelsiz Hayat" projesiyle, 1. sınıf öğrencisi Melek Deniz Akı Eke “Meleğin Işığı” projesiyle, 4. sınıf öğrencileri Eliz Baran, Demir Acar ve Muhammet Emir Işıldak "Eğitim Teknolojileri" alanında hazırladıkları "Code Village" isimli projeyle, 12. sınıf öğrencileri Muhammed Efe Kaya, Efe Kağan Bağcı, Gökdeniz Dalkılıç "Tarım" alanında hazırladıkları "İnsansız Hava Aracı Destekli Tarım Robotu projesiyle katılım sağladı. Festival sırasında Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek ile Genel Müdür Yardımcıları Adil Kurt ve Arda Ergez öğrencileri stantlarında ziyaret ederek destek verdi. Nil Çiçek tüm öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.