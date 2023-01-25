Akıllı toplu ulaşım planları yapılmasına yardımcı olacak MaaS Projesi tanıtıldı

Rezervasyon, ödeme ve kiralama gibi başlangıç noktasından varış noktasına kadar tüm yolculukların deneyimini tek bir mobil uygulama ile sağlamayı planlayan ve yerel yönetimler bünyesindeki toplu taşıma araçları, şehirler arası ulaşım araçları, özel araçlar, yaya yolculuklarının bir bütün içinde devam etmesini hedefleyen Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS) projesi tanıtıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) desteği ile çeşitli ulaşım şıklarını tek bir birleşik sistemde entegre ederek ulaşımı daha verimli, rahat ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS) projesi hayata geçirildi. MaaS projesi ile şehir içi toplu taşıma kullanımının teşvik edilmesi, özel araç kullanımının azaltılması, bisiklet paylaşımı gibi çevreye duyarlı araçların bireysel seyahatlerde kullanmasını artırmayı hedefleniyor.

Proje çereçvesinde gerçekleştirilecek MaaS platformu ile yerel yönetimler bünyesindeki toplu taşıma araçları, şehirler arası ulaşım araçları, özel araçlar, yaya yolculuklarının bir bütün içinde devam etmesi öngörülüyor. Konfor, süre, maliyet gibi faktörler göz önünde bulundurarak, anlık ya da ileri tarihli yolculuk için alternatifler sunulacak. Proje ile planlama, rezervasyon, ödeme ve kiralama gibi başlangıç noktasından varış noktasına kadar tüm yolculukların deneyimini tek bir mobil uygulama ile sağlama planlanıyor. Bu çerçevede diğer ödeme yöntemlerinin yanında PTT tarafından geliştirilen farklı şehirlerde toplu ulaşım araçlarına tek bir ödeme sistemini sağlayan PTT kart da uygulamanın içinde olacak. PTT Teknoloji ve INOVA iş birliği ile gerçekleştirilen söz konusu proje, ilk olarak Konya Büyükşehir Belediyesi’nde uygulanacak.

"Çocuklarımıza bırakacağımız çevreyi, çevre kirliliğini azaltmayı vadediyor”

Maas Projesi’nin tanıtımı ve imza töreni için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Yerleşkesi ana salonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten ve UDHAM Başkanı Selami Yazıcı’nın katılımı ile toplantı düzenlendi. Bakan Yardımcısı Sayan burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün içinde bulunduğumuz, Türkiye Yüzyılı, veriye sahip olma, veriyi işleme, veriden değerli olanı ortaya çıkarma ve bunu kullanma devridir. Biz de bu noktada bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Mesela eksabayt, alışık olduğumuz gigabaytın bir milyar katı. Dijital dönüşüm bu noktada sadece ekonomiye ilişkin sektörleri değiştirmekle dönüştürmekle kalmıyor. Aynı zamanda endüstride yaşanan bu gelişmeler toplumların adeta yapılarını değiştiriyor. Artık siber alan ve fiziksel alanın yüksek seviyede entegre olduğu süper akıllı toplum olan ve bazılarında Toplum 5.0 denilen değişimleri konuşuyor olacağız.”

MaaS projesinin, çeşitli ulaşım şıklarının tek birleşik sistem halinde entegre edilerek ulaşımı daha verimli, rahat ve erişilebilir hale getirmeyi amaçladığı bilgisini veren Sayan, “MaaS, insanların toplu taşıma, araba kiralama, bisiklet, e-skuter gibi farklı taşıma seçeneklerini bir arada kullanmalarına imkan sağlıyor. Ayrıca kişisel araç sahipliğini, trafik sıkışıklığını, trafikte geçirilen süreyi, ulaşım maliyetlerini ve her şeyden de önemlisi, çocuklarımıza bırakacağımız çevreyi, çevre kirliliğini azaltmayı vadediyor” dedi.

MaaS projesi çerçevesinde pilot il seçildikleri bilgisini veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, “Bu proje ile Konya olarak akıllı ulaşımda vizyonumuzu daha da genişletmiş olacağız. Böylece Konya’ya şehir içi veya şehirler arası yolcuların bir hareketlilik platformuna erişerek, toplu taşıma, bisiklet, e-skuter, araç paylaşımı gibi farklı ulaşım ve hizmetler için entegre seyahat planlama bilgisi almasına, rezervasyon ve ödeme yapmasına izin veren uygulamayı hayata geçirmiş olacağız. Yolculuk sürelerini kısaltacak, maliyetlere azaltacak ve sistemden elde edilen verilerle akıllı toplu ulaşım planları yapmamıza imkan sağlamış olacağız” diye konuştu.