Akdeniz Araştırma 1 Gemisi yurda döndü

Tarım ve Orman Bakanlığı, Lübnan kara sularında balık ekosistemini araştıran Akdeniz Araştırma 1 Gemisi’nin Türkiye’ye döndüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sadece Mavi Vatan’da değil, uluslararası sularda da bilimsel çalışmalarımız devam ediyor. 14 gün boyunca Lübnan kara sularında balık ekosistemini araştıran ‘Akdeniz Araştırma 1 Gemi’miz çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü” ifadelerine yer verdi.