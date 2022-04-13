Akasya AVM’nin token’i işleme açıldı

Müşteri deneyimini dijital dünyanın imkanlarıyla birleştirmek üzere hayata geçirilen sosyal token uygulamasıyla, Akasya ziyaretçileri için özel ayrıcalıklar planlandı.

Akiş GYO’nun yatırımcısı olduğu, alışveriş merkezi Akasya’nın sosyal token’ı işlem görmeye başladı. Dijital varlık alım-satım platformu üzerinden satışa sunulan AKSY Token, uygulamasıyla, AVM ziyaretçilerine mevcut alışveriş deneyimlerine ek olarak yeni deneyim imkanlarının sunulması hedefleniyor.

AKSY Token projesi, Akasya AVM’nin NFT (non-fungible token) ve metaverse gibi perakende ile gayrimenkul sektörlerini derinden etkileyen makro trendlere erken adaptasyonu kapsamında, bu dünyaya atılan ilk adım olma özelliğini taşıyor.