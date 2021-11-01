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Akaryakıt istasyonlarında sıkı denetim

Bursa Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığının korunması maksadıyla “bütünşehir” yasasıyla birlikte il sınırları içerisindeki akaryakıt, LPG ve CNG satış istasyonları denetimlerine ve istasyon yetkililerini bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bilim ve Teknoloji 01.11.2021, 12:12
Akaryakıt istasyonlarında sıkı denetim

Bursa Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığının korunması maksadıyla “bütünşehir” yasasıyla birlikte il sınırları içerisindeki akaryakıt, LPG ve CNG satış istasyonları denetimlerine ve istasyon yetkililerini bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bursa İl sınırları içerisinde 2. sınıf gayrisıhhi müessese sınıfındaki tüm akaryakıt, LPG ve CNG satış istasyonları, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dâiresi Başkanlığı ile İtfaiye Dâiresi Başkanlığı ekipleri tarafından, çevre ve yangın risklerine karşı denetleniyor.

Yapılan denetimlerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması hedefleniyor. Bu kapsamda patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin satıldığı ve depolandığı işyerleri olan akaryakıt, LPG ve CNG satış istasyonlarının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren itfaiye raporlarının alınması gerekiyor. Geçmiş tarihte itfaiye raporları olan istasyonların ise bu rapora uygun itfaiye önlemlerinin yeterli olup olmadığı tespit edilerek, insan can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla gerekli tedbirler aldırtılmaya başlandı.

Bursa ilinde mevcut yaklaşık 385 adet akaryakıt, LPG ve CNG satış istasyonu bulunuyor. 2020 yılı sonlarında başlayan yangın önlemlerine yönelik incelemelerinin Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancık ilçelerindeki 1.etap çalışması tamamlandı. Tespit edilen eksikliklere ilişkin bu istasyonların Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri ve itfaiye raporları almaları sağlanıyor. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel ve Gürsu ilçelerinde de 2.etap çalışması devam ediyor.

Şu ana kadar yapılan 100’e yakın denetim sonucunda, 60’a yakın işletmede yangın önlemlerine yönelik gerekli tedbirler aldırtıldı. Gerekli önlemleri almayan işletmeler için ise, mevzuat gereği faaliyetten men edilmesi ve idarî para cezası işlemleri uygulanıyor. Denetim faaliyetleri ile birlikte akaryakıt istasyonu yetkilileri çevre ve halk sağlığının korunmasıyla ilgili bilgilendirilmekte ve vatandaşlara daha sağlıklı ve güvenilir hizmet verilmesi yönünde gerekli tedbirleri almaları sağlanıyor.

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