Ağaç motorundan moto-bisiklet yaptı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde okuldan fırsat buldukça bir tamirhanede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki genç, ağaç motoruyla bisikletini bir araya getirerek moto-bisiklet yaptı. Plakası Atakan 28 olan moto-bisikletiyle ilçede ulaşım sağlamaya başlayınca da herkesin dikkatini çekti.

Tirebolu Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümünde 10. Sınıf öğrencisi olan Atakan Zambak, boş zamanlarını değerlendirip, çırak olarak çalıştığı tamirhanede hurda parçalardan ürettikleriyle dikkat çekiyor.

Son olarak hurdaya ayrılmış ağaç motoruyla bisikletini birleştirerek moto-bisiklet yapan Atakan Zambak, “Okulda bilgisayar bölümünde öğrenciyim. Kodlama üzerine çalışmalar yapıyorum. Hurda parçalardan uzaktan kumandalı araçlar yaptım. Aynı zamanda çırak olarak çalıştığım tamirhanede işe yaramayan hurda parçalardan bir şeyler ortaya çıkarmaktan da hoşlanıyorum. Son olarak işe yaramayan ağaç motorunu ve sanayide hurdaya ayrılmış parçaları toplayarak bisikletimi moto-bisiklete çevirdim. Moto-bisikletimle yakın mesafede ulaşım sağlıyorum. Yaptığım başka çalışmalarda var. Şuan çamaşır makinası hurdalarından da araba üzerinde çalışıyorum. Aslında insansız hava aracı yapmakta istiyorum. Ancak bunun için desteğe ihtiyacım var. Belki ilerleyen süre içerisinde okulda yaptığım kodlamalarla birlikte daha teknolojik üretimlerde ortaya koyabilirim” dedi.

Atakan’ın yeteneği sanayi esnafını şaşırtıyor

Atakan’ın oldukça yetenekli bir çocuk olduğunu ifade eden Ustası Şaban Kıbık ise “Bizim ve kendisinin imkanları olsa çok daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Sanayi sitesini dolaşarak topladığı işe yaramayan hurdalardan daima mekanik ve elektronik icatlar yapma çabası içerisinde oluyor. Atakan çalışırken yine ne tür bir icat ortaya çıkaracak diye artık merak eder hale geldik. Biz imkanlarımız ölçüsünde yardımcı oluyoruz ama onun hayalleri bazen bizi de aşıyor” ifadelerini kullandı.