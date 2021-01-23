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Afyonkarahisar’da üretilen uçak parçaları dünya ülkelerine ihraç edilecek

Türkiye’de ilk kez özel bir firma Afyonkarahisar’da eklemeli imalat yöntemi ile titanyumdan ürettiği uçak parçalarını, dünyanın birçok uluslararası uçak firmalarına pazarlamaya hazırlanıyor. Üretimine başlanılan uçak motorlarında kullanılacak parçalar ile ülkeye ciddi anlamda bir katma değer sağlanması hedefleniyor.

Bilim ve Teknoloji 23.01.2021, 09:47
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Afyonkarahisar’da üretilen uçak parçaları dünya ülkelerine ihraç edilecek

Türkiye’de ilk kez özel bir firma Afyonkarahisar’da eklemeli imalat yöntemi ile titanyumdan ürettiği uçak parçalarını, dünyanın birçok uluslararası uçak firmalarına pazarlamaya hazırlanıyor. Üretimine başlanılan uçak motorlarında kullanılacak parçalar ile ülkeye ciddi anlamda bir katma değer sağlanması hedefleniyor.

Afyonkarahisar’da eğitimci bir işadamı 4 yıldır sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarını tamamlayarak eklemeli imalat yöntemi ile titanyumdan uçak parçaları üretmeyi başardı. Hem hafif, hem de sağlamlığı ile birçok uçak firmasının tercih etti uçak motoru parçalarını yurtdışı pazarına sunmaya hazırlanan girişimci Önder Artuk’un kurduğu fabrikada şuan iç pazara medikal parçalar üretiliyor. Önümüzdeki günlerde uluslararası havacılık firmalarına uçak motoru ve uçak iniş takımlarının parçaları pazarlanmaya başlanacak ve fabrikada işlenen ürünler bire 60 oranında katma değer sağlayacak.

“Yatırımımız yüzde yüz yerli ve Türkiye’de tek”

Yatırımı 4 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu hayata geçirmeyi başardıklarını kaydeden Şirket Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Önder Artuk, yurtdışından alınan ürünleri Türkiye’de üretip dünyaya satabildiklerini ifade etti. Savunma sanayinde ve medikale üretim yaptıklarını belirten Artuk, “Yatırımı yaparken ülkemizde olmayan ülkemizin de teknoloji olarak gerisinde kalmadığı dünyada da kullanılan bir ihtiyaç olan yatırımı yapma odaklı başladık. Yapmış olduğumuz yatırımla eklemeli imalat teknolojisiyle titanyum parça üretimi yapıyoruz. Şuan bu yatırımımız yüzde yüz yerli ve Türkiye’de tek özel şirketin sahibi olduğu bir yatırım. Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduk bu yatırımımızı. Burada havacılığa, savunma sanayisine ve medikale üretim yapabiliyoruz. Titanyum sağlam ve ısıya dayanıklı bir parça olması ve eskiden ihracatını yapmış olduğumuz, yurt dışından aldığımız ürünleri şuan Türkiye’de üretip dünyaya satabilecek bir durumdayız. Ve bunu Afyonkarahisar’da gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Afyonkarahisar’da üretip tüm dünyaya satışını yapacağız”

Dünyanın en iyi makinesi olan Alman bir firma ile anlaştıklarını, makine kurulumunu 4-5 ay önce bitirdiklerini aktaran Artuk, "Eğitimlerimiz bitti. Şuan üretime başladık ve şuan üretim yapabiliyoruz. İhracat noktasında ithalatını yaptığımız ürünlerin öncelikle yerli piyasaya üretimini yapıyoruz. Sonrasında da ilerleyen süreçte de ihracat kanalımızda başlayacak. Kısa bir süre, bir kaç ay içerisinde de o da netleşmiş olacak. Şuan yeni bir medikal parça üzerinde çalışıyoruz. Eskiden Hollandalı bir firmadan alım yapılırken şuan biz bunu Afyonkarahisar’da üreteceğiz. Ve Hollanda’dan alıp ihracatını yapan bir firma vardı. Şimdi biz bunu Afyonkarahisar’da üretip tüm dünyaya satışını yapması için üretim yapacağız burada. Cari açığın kapanmasına büyük bir etkeni olacak” dedi.

“Bire atmış oranında katma değer sağlayacak”

Bütün yatırımcıların yüksek teknolojili katma değer oluşturan yatırımlar yapması gerektiğini belirten Artuk, bire 60 oranında bir üretim yaptıklarını söyledi. Artuk şu ifadelere yer verdi:

“Biz de bu bilgiyle, bu motivasyonla bu yatırıma başladık. Geçen seneki havacılık otoritelerinin açıkladığı bir yazıda şöyle bir anekdot var; bire altmış oranında bir katma değeri olan, yani ürettiğiniz bir birimlik ürünü otomotive kestiğinizde faturasını bir birimse havacılığa kestiğiniz de bunu altmış katı daha kesiyorsunuz faturasını. O yüzden bire altmış oranı katma değeri olan bir üretim ve yatırım.”

“Eklemeli imalat yöntemi ile uçak parçaları üretiyoruz”

Fabrika Müdürü Uçuk Mühendisi Günay Kahyaoğlu ise üretim aşamaları hakkında bilgi vererek uçak parçaları ve savunma sanayinin diğer kollarına parçalar ürettiklerini söyledi. Titanyumdan eklemeli imalat yöntemi ile üretilen parçaların ısıya dayanıklı olduğunu belirten Kahyaoğlu, “Şuan tesiste en son teknoloji eklemeli imalat diye bilinen yöntemle metal uçak parçaları ve aynı zamanda savunmanın diğer kollarına parçalar yapıyoruz. Bu eklemeli imalat dediğimiz yöntem yeni bir yöntem. Hem dünyada, hem Türkiye’de hem de Afyonkarahisar’da yeni bir yöntem. Özel sektör olarak ilk defa biz Artuk Havacılık olarak imal eden firmayız Türkiye’de. Bu yöntem esasında katman katman. Metalik tozları eriterekten dikey inşa yoluyla parçaları bir araya getiren bir yöntem. Titanyum işliyoruz. Titanyum-64 denilen bir malzeme. Bu malzeme yüksek teknoloji ürünlerde kullanılmasıyla bilinir. Isıya da mukavim olduğu için çok özel yerlerde kullanımı mevcuttur. Örneğin; uçak motorları, füze sistemleri gibi yerlerde kullanılır. Çok hızlı gidecek bir araç yapıyorsanız yede çok ısınacak bir yapılar yapıyorsanız titanyumu tercih ediyorsunuz” dedi.

“Uçağın motorunun içerisindeki kanatçıkları üretiyoruz”

Türkiye’de uçak parçaları üreten özel olarak tek firma olduklarını belirten Kahyaoğlu, “Uçağın motorunu içerisindeki kanatçıkları üretiyoruz. Bizden başka TEI’nin bu yönde çalışmaları olduğunu biliyoruz. Türk havacılığının özellikle motor kısmını geliştirmesi için kurulmuş olan bir firma TEI firması. Onlar yapıyorlar, bir süredir de üzerinde çalışıyorlar, fakat özel sektör olarak tekiz diyebilirim şuanda. Şuan üretimde kullanmış olduğumuz makine eklemeli imalat makinesi. Bu parçaları ürete bilmek için eklemeli imalat makinesinin olması lazım” diye konuştu.
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