Afşin’in değerleri NFT oldu

Kahramanmaraş’ın Afşin Belediyesi kentin doğal güzelliklerini NFT oluşturarak satışa sundu.

Bilgi İşlem Müdürü Emrah Aytaç’ın proje danışmanlığını yaptığı NFT projesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 3. sınıf öğrencisi Fatih İsa Yücel tarafından hayata geçirilirken, Belediye Basın Yayın Sorumlusu Muza Kızılay’ın çektiği fotoğraflar ile zenginleştirildi. Proje, Afşin’in değerlerini dünyaya tanıtmayı hedefliyor. 6 adet resim Opense aracılığıyla NFT haline getirildi ve yine Opensea’den satışa çıkarıldı. Toplamda 33 edisyonun satışının yapılacağı projede elde edilecek gelirler Afşin’in yeşillendirilmesinde kullanılacak.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’de, “Proje çerçevesinde hedeflenen bir diğer şey ise Afşin’e dijital bir kimlik kazandırarak, internet ortamında Afşin’in bilinirliğini artırmak olacak” dedi.

NFT Nedir, ne işe yarar

İngilizcesi ’Non-Fungible Token’ olarak da bilinen NFT, Türkçede "nitelikli fikri tapu" olarak geçiyor. Tam olarak “eşsiz dijital varlık” anlamına geliyor. Bunun anlamı ise temel olarak, sadece size ait olan, türünün tek örneği bir dijital varlık olmasıdır. Hem sanat hem de finans dünyasında çok popüler bir hale gelen NFT tanımı, dijital ürünlerin sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir tanımlayıcı rolünü üstlenir.

NFT teknolojisi, müzik, film, oyun ve benzeri sanat eserlerinin taklit edilmesinin ya da değiştirilmesinin önüne geçebilmek için tasarlanmış olarak popüler bir hale geldi. Blok zincirinde bir çeşit para birimine denk gelen bu token; Bitcoin ya da Ethereum gibi kripto para birimleri ile takas edilebilirken NFT coin ise, edilemez. Çünkü NFT, kopyalanması çok mümkün olmayan bir dijital bir imzaya da sahip. Eşsiz bir sanat eseri olarak bilinir. Dijital dünyadaki ’orijinalliği’ ifade eder.