AFGANİSTAN’DAN AYRILAN ESKİ DEVLET BAŞKANI EŞREF GANİ’Yİ TAKLİT EDEREK DOLANDIRIYORLAR

Afganistan'daki Kabil havaalanından binlerce insanı tahliye etme çabalarını sürüyorken, siber suçlular internet kullanıcılarını dolandırmak için yeni bir yol deniyor. Bitdefender Antispam Lab araştırmacıları tarafından en son yakalanan ön ödeme dolandırıcılığında siber suçluların, masum kurbanları kandırmak için ülkeden ayrılan Devlet Başkanı Eşref Gani'yi taklit ettiği görülüyor. “Afganistan Başkanından Mesaj!” konu başlığıyla iletilen e-postalarla Afganistan devlet başkanının devrilmesi gündemini kullandıklarını belirten Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kolay yoldan para kazanmak isteyen insanların zafiyetinden faydalanarak yeni bir dolandırıcılık yöntemi geliştirildiğini söylüyor ve bu e-postalara hiçbir şekilde itibar edilmemesi uyarısında bulunuyor.

Afgan Devlet Başkanı Eşref Gani'yi Taklit Ederek İnandırıcılığı Artırıyorlar!

Ne yazık ki, savaşın harap ettiği ülkedeki sarsıcı olaylardan yararlanmaya yönelik bu girişim şaşırtıcı değil, çünkü dolandırıcılar genellikle dünyayı ilgilendiren büyük olayları oldukça fazla kullanırlar ve kurbanlar için yıkıcı mali etkiler yaratan korku ve yanlış bilgilerden yararlanırlar.

Dolandırıcıların gönderdiği e-posta "Benim adım Mohammad Ashraf Ghani Ahmadzai, Eylül 2014'ten Ağustos 2021'e kadar dünyaca ünlü Taliban tarafından devrilmeme kadar Afganistan'ın 14. Devlet Başkanı olan Afgan bir politikacı, akademisyen ve deneyimli bir ekonomistim.” şeklinde başlıyor.

Mektup, tipik bir ön ödeme dolandırıcılığı olarak devam ediyor ve dolandırıcılar, hedeflerden büyük miktarda parayı güvence altına almaya yardım etmelerini istiyor. Dolandırıcıların hikayesi, eski Afgan devlet başkanının 169 milyon dolarlık devlet fonuyla ülkeden kaçtığı iddiaları da dahil olmak üzere en son haber manşetleriyle bir şekilde tutarlı. Gani, BAE'den canlı yayınlanan bir kamu açıklamasında bu iddiaları reddetse de, e-posta aksini belirtiyor.

“Afganistan Devlet Başkanından Mesaj!” konulu e-postada eski Afgan Devlet Başkanı Eşref Gani'yi taklit ederek “Hükümetime baskın çıkan isyancılar ve teröristler nedeniyle ülkemden kaçtıktan sonra şu anda güvenli bir ülkede size bu mesajı yazıyorum ve CNN, Aljazeera ve Russia Today gibi haberlerde de görebileceğinizi ve izleyebileceğinizi biliyorum. Bu büyük sıkıntı sırasında birçok yabancı ve bölgesel güç beni terk ettiği için bu güvenli mektubu birçok acıyla yazıyorum ancak Elhamdülillah, ülkemden toplam 800 milyon ABD doları tutarında bir sürü nakitle ayrıldım. Geleceğimi ve geri dönüşümü güvence altına almaya yardımcı olmak için ayrıntılarınızla birlikte bana geri döneceğinizi umuyorum. Birbirimizi iyi anladığımızda size belirli bir yüzdeyi sunmaktan mutluluk duyacağım ve tüm maddi varlıkların alınmasında nasıl yardımcı olabileceğinizi, sizden duymaktan mutluluk duyacağım. Bu acil dikkat gerektiren bir konudur.” mesajını oluşturan dolandırıcılar, bu tür e-postalara yanıt veren alıcılardan rüşvet, havale ücretleri ve yasal belgeler için ön ödeme istiyor. Aynı zamanda mağdurları ikna etmek isteyen kullanıcılara paranın bir kısmı vadediliyor.

Bir ön ödeme dolandırıcılığında siber suçluların genellikle, kullanıcılardan büyük miktarda parayı güvence altına almaya yardım etmelerini istediklerini söyleyen Alev Akkoyunlu’ya göre kullanıcıların bu tür e-postalara itibar etmemeleri, bilinmeyen kişilerin hesabına banka havalesi yapmamaları gerekiyor.

“Bu E-postalara Hemen Kanmayın!”

Ön ödeme saldırılarına karşı korunmak için “Gelen kutunuzda beliren ve sizden yüzde veya nakit karşılığında büyük miktarda parayı bir ülkeden diğerine taşımanıza yardım etmenizi isteyen herhangi bir yabancı e-posta derhal silinmelidir.” ifadeleriyle kullanıcıları daha dikkatli olmaya davet eden Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Sizi hemen harekete geçmeye teşvik eden kötü yazılmış e-postalara karşı daima dikkatli olun. Bazı durumlarda, dolandırıcılar güveninizi kazanmak için resmi görünümlü belgeler bile gönderirler. Size ne kadar belge veya resim gönderirlerse göndersinler, bu kişilere asla hesap numarası, kişisel bilgi vermeyin, para transferi yapmayın veya yeni banka hesabı açmayın.” uyarısında bulunuyor.