Afetzedeler için ihtiyaç malzemeleri teknoloji tabanlı uygulamalarla hızla toplanıyor

Çevrimiçi yardım pazarı Respondlocal’in, Türkiye’de yardım ihtiyacı sürecini hızlandırmak için faaliyete geçtiği duyuruldu.

Türkiye-Suriye depreminin ardından kritik dakikalarda yardım ihtiyacını karşılamayı hızlandırmak için çevrimiçi yardım pazarı Respondlocal’in faaliyete geçtiği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, teknoloji kuruluşu NeedsList’in Google.org ile işbirliğiyle faaliyete geçirdiği çevrimiçi platform, yardım ihtiyacı sürecini hızlandırmak amacıyla yerel ortakların ihtiyaçlarını bildirmelerine ve tedarikçilerle sadece birkaç dakika içinde eşleştirilmelerini sağlıyor. Yerel ortak Field Ready tarafından yönetilecek olan platform, yerel kuruluşların toplumlarının ihtiyaçlarını bildirmelerine ve bağışçılar, büyük ölçekli kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve özel sektör şirketleri ile eşleştirmelerine imkan verecek; süreç ilerledikçe kritik dakika ve saatlerde zamandan kazanç sağlayacak. Field Ready, platformu yönetmenin yanı sıra Suriye’nin kuzeybatı bölgesinde halihazırda çalışıyor ve sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kritik önem taşıyan kış soğuğundan korumak için binlerce insana yalıtım panoları ve zemin yalıtım karoları edinip dağıtmaya devam ediyor. Kurum aynı zamanda ağır molozları kaldırabilecek ve çökmüş bir yapının altında sıkışmış olanların çıkmasına yardım edecek (konuşlandırılmış araç hava torbaları dahil) yerel olarak geri kazanılmış ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış ‘kurtarma hava yastıklarını’ sahaya yerleştirecek.