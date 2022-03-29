AFAD Acil mobil uygulamasının altyapı hizmetini Turkcell üstlendi

Turkcell, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından kullanıma sunulan ‘AFAD Acil’ mobil uygulamasının altyapı hizmetini üstlendi. Gebze Veri Merkezi üzerinden AFAD’a özel bulut altyapısı oluşturarak hizmet veren operatör, proje kapsamında kuruma ayrıca eğitim ve danışmanlık desteği de sağlıyor.

Turkcell, AFAD Başkanlığınca hayata geçirilen ve vatandaşların afet anında yardım ekiplerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlayan ‘AFAD Acil’ mobil uygulamasının altyapı hizmetini üstlendi. Yapılan açıklmaya göre, AFAD Acil uygulaması için gerekli olan sunucu, veri depolama ve santral hizmetleri, Turkcell Gebze Veri Merkezi üzerinden AFAD’a özel tahsis edilen bulut altyapısı oluşturularak sunulmaya başlandı. Proje kapsamında AFAD’ın talep ettiği eğitim ve danışmanlık hizmeti de operatör tarafından sağlanacak.

Doğal afetlere karşı yüksek güvenlikli koruma

AFAD Acil uygulamasının Turkcell’in güçlü şebeke altyapısı üzerinden hizmet sunmasıyla ilgili açıklamalar yapan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi olarak, ülkemiz için stratejik konumdaki kurumların veri güvenliği ihtiyaçlarını karşılayarak milli servetimiz olan veriyi küresel risk ve tehditlere karşı koruyoruz. Bugüne kadar yeni nesil veri merkezlerine yaptığımız yatırımın 2,5 milyar TL’yi aşması da bunu net bir biçimde ortaya koyuyor. Bu anlayıştan hareketle, halihazırda 40 ilimizdeki 112 Acil Çağrı Merkezi, Gebze Veri Merkezimiz üzerinden hizmet alıyor.”

AFAD Acil mobil uygulaması 112 Acil Çağrı Merkezlerinin altyapısıyla uyumlu biçimde çalışacak

Verilen bilgiye göre operatör, AFAD ile birlikte sağlık, polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik ve orman teşkilatı gibi acil durum aramaları için kullanılan 112 Acil Çağrı Merkezlerine de bulut veri hizmeti sağlıyor. Bu kapsamda yaklaşık 40 ilde bulunan çağrı merkezleri de Turkcell Gebze Veri Merkezi üzerinden hizmet alıyor.