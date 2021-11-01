Adobe'den teklif alan ilk Türk! Yaşar Vurdem kimdir, kaç yaşında, nereli? Adobe'den teklif almayı nasıl başardı?

Kayseri’de illüstrasyon çizimler yapan 27 yaşındaki Yaşar Vurdem, dünyaca ünlü firma Adobe'dan çiziminin yayınlanması için teklif alan ilk Türk tasarımcı oldu.

Vurdem'in çizimleri California ve Las Vegas gibi şehirlerdeki billboard'larda yer aldı. Bunun üzerine birçok kişi Adobe'den teklif alan ilk Türk tasarımcı Yaşar Vurdem kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi aramalar yapmaya başladı.

Yaşar Vurdem kimdir, kaç yaşında, nereli?

Adobe'den teklif alan ilk Türk tasarımcı olan Yaşar Vurdem'in illüstrasyonları Las Vegas, New York ve ABD’deki pek çok yerde billboardlarda yer alacak.

Kayserili Yaşar Vurdem 27 yaşında. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yüksek lisans programı eğitimi gören Yaşar Vurdem çizimlere küçük yaştan beri ilgi duydu ve dijital ortamdaki ilk çizimlerini 5 sene önce yapmaya başladı.

Çizim yapımında kendini geliştiren Vurdem, Cem Adrian ve Melek Mosso gibi sanatçıların albüm kapaklarını da hazırladı.

Vurdem dünyaca ünlü sanatçı Billie Eilish’in illüstrasyon çizimini yapınca sosyal medyada dünyaca ünlü tasarım programı Adobe firmasının dikkatini çekti.

Firma Vurdem'e ulaştı ve çizimin telif haklarını devretmesi istedi. Telif haklarını firmaya veren Yaşar Vurdem’in çizimi California ve Las Vegas gibi şehirlerde billboard'larda sergileniyor.

Halasının teşviki ile küçüklüğünden beri çizimle ilgilendiğini dile getiren Yaşar Vurdem şu ifadeleri kullanmıştı: “Ben tasarımcı olarak Adobe ürünlerini uzun zamandır kullanan biriyim. Yaptığım her illüstrasyonu photoshop üzerinde yapıyorum.

En son Billie Eilish çizimi yapmıştım. Sosyal medyadan onu görmüşler ve bana ulaştılar ‘Bu çizimi biz global reklamlarımızda kullanabilir miyiz?’ diye. Ben de ‘Tabii ki’ dedim. Yazışmalarımız oldu ve daha sonra tüm telif haklarını onlara verdim"

Açıklamalarına devam eden Vurdem şöyle konuştu: "California’da, Las Vegas’ta billboard'larda çizimlerim paylaşıldı.

Bu durum Türkiye’de bir ilk. Bu kampanyaya katılan, reklamlarda, billboard'larda yayınlanan illüstrasyonların hepsi yabancı ülkelerden. Türkiye’den şu anda bu kampanyaya katılan ve seçilen tek benim"

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