Adjust, gelişmiş analitik çözümü Datascape’i tanıttı

Adjust, akılcı ve hızlı pazarlama kararları için gelişmiş analitik çözümü olan Adjust Datascape’i tanıttı. Yeni ürünün, tüm veri kaynaklarını tek bir ekranda toplayarak raporlama, görselleştirme ve analiz araçlarıyla uygulama pazarlamacılarına zaman kazandırdığı belirtildi.

Mobil pazarlama analitik platformu Adjust, mobil pazarlama profesyonelleri için, KPI ve performans ölçümlerine daha hızlı ve daha kolay ulaşabilecekleri, daha etkin kararlar alabilecekleri, yeni gelişmiş analitik çözümü olan Adjust Datascape’i duyurdu. Yapılan açıklamaya göre pazarlamacılar, tüm verilerin bir araya getirilmesi ile anlamlı içgörüleri gerçek zamanlı olarak elde edebilecek ve stratejik pazarlama kararlarını daha akılcı bir şekilde alabilecek. Uygulama pazarlamacılarının sayıları giderek artan sayıda kaynaktan gelen kampanya verilerini analiz etmeleri ve bu verilerin ışığında hemen harekete geçmeleri gerektiğinden, çevik bir yaklaşım çok önemli. Uygulama ile pazarlamacılar ağ API’larından, attribution’dan, kullanıcı onaylı App Tracking Transparency (ATT) kurulumlarından ve SKAdNetwork (SKAN) kampanyalarından elde ettikleri tüm verilere tek bir yerden erişim sağlayarak bu zorluğun üstesinden gelebiliyorlar.

Konu hakkında açıklama yapan Adjust CEO’su Simon Bobby Dussart, "Bir mobil uygulamanın başarısının arkasında, oldukça dinamik bir şekilde ilerleyen bu sektörde akılcı ve hızlı kararlar alabilme yeteneği vardır. Kurumsal ihtiyaçlara yönelik bir çözüm olan yeni ürün, pazarlamacıların farklı kampanyalarda hangi yaklaşımların başarılı olup olmadığını kolayca görme ve analiz etme ihtiyaçlarına cevap veriyor. İş performansına dair bu genel bakışa ve bu düzeydeki içgörülere tek bir yerde erişebilmek, pazarlamacıların stratejilerini optimize etmelerine ve büyümeye odaklanmalarına olanak tanıyor" dedi.

Voodoo Büyümeden Sorumlu Başkanı David Ribeiro şöyle konuştu: "Datascape, ekibimizin pazarlama sonuçlarını analiz etmek için tüm kampanyalarımız ve uygulamalarımız üzerinde eksiksiz, merkezi bir görünürlüğe sahip olmasını sağlıyor. Bu şekilde ekibimiz, trendleri belirleyebiliyor, performansı önceki dönemlerle kolayca karşılaştırabiliyor ve stratejimizde değişiklikleri uygulamak için hızlı ve verimli bir şekilde hareket edebiliyor."