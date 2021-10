Adjust, cihazlararası reklamcılığı ölçülebilir hale getirdiğini duyurdu

Adjust, internete bağlı TV’nin büyümesi ve popülaritesi artmasıyla cihazlararası reklamcılığı ölçülebilir kıldığını açıkladı.

İnternete bağlı TV’nin (CTV) kullanımı dünya çapında her yıl katlanarak artarken, Statista verilerine göre ABD’deki CTV kullanıcılarının 2023 yılına kadar 213 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Mobil pazarlama analitik platformu Adjust, CTV ve Over The Top (OTT) ürün gamını genişlettiğini ve internete bağlı TV reklamlarından mobil ölçümlemeyi kullanıma sunduğunu duyurdu. Verilen bilgiye göre, bu yeni özellik ile reklamverenler, CTV reklam gösteriminden mobil uygulama kurulumuna giden kullanıcı yolculuğunun tamamının haritasını çizebilecek ve kampanyalarını optimize etmek için ihtiyaçları olan cihazlararası içgörülerin tümüne sahip olabilecek.

Konuyu hakkında değerlendirmede bulunan Adjust’ın Ürün Stratejisi Direktörü Gijsbert Pols şöyle konuştu:

"CTV büyüdükçe, bir reklam alanı olarak sahip olduğu etki alanı da büyüyor ve genel olarak bir farkındalık oluşturma aracı olarak düşünülen bu alanı önemli bir performans kanalına dönüştürüyor. Pazarlamacılar ve geliştiriciler için bu, CTV’nin kullanıcı yolculuğundaki rolünü daha iyi anlamaları gerektiği anlamına geliyor. Şirketimiz, uygulamaların kullanıcılarıyla her yerde buluşmalarına yardımcı olmak için tüm gücüyle çalışıyor ve güvenilir bir şekilde ölçümlenebilen ve attribute edilebilen çekici reklamlar yayınlamalarını sağlıyor.

Şirketimizin CTV’den mobil ölçümleme özelliği, attribution verilerini mobil pazarlamacılar için tek bir yerde toplayarak CTV ve OTT de dahil olmak üzere tüm kanallardaki pazarlama kampanyalarının performanslarını değerlendirmelerini sağlıyor. Pazarlamacılar, Adjust’ın Multi-Touch Attribution’ını kullanarak CTV reklamlarının genel kullanıcı kazanımı stratejileri üzerindeki etkisini tam olarak görebiliyorlar ve yatırım getirisini artırabiliyorlar.

Geçmişte televizyon, yatırım getirisinin belirlenmesinin zor olduğu ve pahalı bir reklam kanalı olmuştur. Ancak bugün, CTV ölçümlemesi sayesinde büyük bir bütçeye sahip olmayan pazarlama ekipleri bile bu alana girebiliyor ve harcamalarını verimli bir şekilde yaparak bu yeni kanaldan maksimum faydayı elde edebiliyorlar."