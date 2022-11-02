Adalet Bakanlığı dijital çalışmalarıyla adalete erişimi güçlendirmeye devam ediyor

Adalet Bakanlığı, yargılama hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmalarıyla adalete erişimi güçlendirmeye devam ediyor.

Adalet Bakanlığı yargılama hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmalarıyla hayata geçirmiş olduğu uygulamalar sayesinde adalete erişimi güçlendirmeye devam ediyor. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, vatandaşların yargıya elektronik ortamda en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlamak ve yargı sisteminden en iyi şekilde faydalanabilmek amacıyla Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Vatandaş Portal sistemini geliştirdi. UYAP Vatandaş Portal sistemi hakkında bilgi veren Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül, "Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ülkemizin ilk e-Devlet projelerinden birisidir ve tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştiriliş bir projedir. Bu proje çerçevesinde geliştirilmiş olan UYAP Vatandaşlık Portal hizmeti de yine bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiştir ve zamanın şartlarına uygun güncellemeler gerekiyorsa bu güncellemeler de her zaman yine kendi mühendislik ekibimiz tarafından yapılmaktadır" dedi.

"Vatandaşlarımızın yargıya hızlı, kolay bir şekilde erişimlerini temin etmektedir"

UYAP sistemi ile vatandaşların yargıya daha hızlı ve kolay şekilde erişeceklerini söyleyen Gül, "Vatandaş UYAP Vatandaş Portalı’na Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız e-Devlet şifreleriyle ve güvenli elektronik imzayla girebilmektedirler. Vatandaşlarımızın yargıya hızlı, kolay bir şekilde erişimlerini temin etmektedir. Bu sistem ve yargıda bulunan dava dosyaları, takip dosyası buradan takip edebilme şansına sahip olabilmektedirler. Buradaki adli ve idari yargıda bulunan dava dosyalarını görüntüleyebilmekte, bu dosya içerisindeki evrakları da görüntüleme şansına sahip olabilmektedirler. Ayrıca dosya safahat bilgilerine de buradan erişebilmeleri mümkündür. Eğer elektronik imzayla sisteme giriyorlarsa idari yargı veya adli yargı ve icra mahkemelerinde dava açma şansına da sahipler. Burada dava dosyalarına evrak da gönderilebilmesi mümkündür. Ayrıca dava açarken veya devam ederken yargı giderleri ve harç ödemesini de bu sistem üzerinden gerçekleştirebilmektedirler. Vatandaş Portal sistemine vatandaşlarımız bilgisayarları üzerinden ulaşabildiği gibi cep telefonlarından ve tabletlerinden de ulaşabilmeleri mümkündür. Burada e-Devlet şifrelerini yazmak suretiyle demin bahsettiğimiz dava dosyalarına erişim ve görüntüleme işlemlerini yapabilmektedirler. Ayrıca UYAP Vatandaş Portalı’nın mobil hizmet veren ara yüzü de mevcut bulunuyor. Mobil cihazlardan da buraya girmek suretiyle takiplerini buradan da yapabilmek mümkün" ifadelerini kullandı.