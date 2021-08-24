Acer, yenilenebilir enerji alanındaki en başarılı işleri ödüllendiren RE100 Liderlik Ödülleri’nde kısa listeye kaldı

Acer, yaptığı açıklama ile RE100 Liderlik Ödülleri’nin “Anahtar İş Birliği” kategorisinde kısa listeye kaldığını duyurdu. Ödüller, Yenilenebilir Enerji Ligi RE100 platformu üyelerinin temiz enerji sektörünü dönüştüren en başarılı çalışmalarını seçmek üzere düzenleniyor.

Acer’ın kısa listeye kaldığı Önemli İş Birliği kategorisi[1], daha fazla şirketin sürdürülebilirlik hedeflerini uygulamaya koyabilmesi ve bu hedeflere ulaşabilmesi için sektördeki diğer oyuncularla çalışarak ortaya çıkan başarı hikayelerini ve deneyimleri kapsıyor.

Acer, yenilebilir enerji konusunda paydaşlarıyla birlikte çalışarak daha büyük ve güçlü etkiler yaratabileceğine fazlasıyla inanan bir şirket. Şirketin şu andaki tedarikçilerinin yüzde 45'i yeşil enerjiyi benimsemiş olan firmalar. Bununla birlikte, Acer’ın kritik tedarikçilerinin yüzde 50'si RE100 veya SBT Girişimi’ne (Bilim Tabanlı Hedefler Girişimi) bağlı. 2008 yılından bu yana tedarik zincirinin çevresel etkilerini yönetmek için CDP’nin küresel ifşa sistemini benimseyen Acer, sistemi tedarikçi katılımının iki kademesine kadar genişletti. Acer, bu talebi 2022'de üçüncü kademeye kadar genişletecek. Ayrıca şirket, 2035'e kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji taahhüdünü gerçekleştirecek.

Yüzde 100 yenilenebilir elektriğe kendini adamış yüzlerce büyük ve kararlı işletmeyi bir araya getiren küresel bir yenilenebilir enerji girişimi olan RE100 platformu, elektrik şebekelerinin karbon içeriğini sıfırlama sürecini hızlandırma misyonu ile iklim ve çevre konusunda dünyanın dört bir yanındaki iş ve hükümet liderleriyle birlikte çalışan kâr amacı gütmeyen iki kuruluş olan CDP ve İklim Grubu tarafından yönetiliyor.

[1] RE100 Ödülleri’nde ödüler şu dört kategoride veriliyor: Fark Yaratan, Pazarda Öncü, Kilit İşbirliği ve Kurumsal Lider.