Acer Aspire C Serisi ile tek bir cihazla her şey elinizin altında

Acer’ın ev kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiği Aspire C Serisi Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar, alandan tasarruf sağlayan ince tasarımıyla her masaya şıklık getiriyor. Intel® işlemcilerden aldığı güçle üretkenlikten eğlenceye tüm ihtiyaçların tek bir cihazla karşılanmasını mümkün kılıyor. İpince çerçeveleriyse tüm içerikler için daha fazla ekran alanı sunuyor.

TÜM EV İÇİN TEK BİR CİHAZ

Zarif Aspire C Serisi Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar, evin istenen her bir köşesine sığması için tasarlandı. Çalışırken veya oyun oynarken rahat bir görüntüleme deneyimi sunan ergonomik ekran, -5° ila 25° arasında eğilme özelliğine sahip. 10. Nesil Intel® i5 işlemci ile 8 GB’a kadar DDR4-2666 bellek ile donatılan Aspire C Serisi Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar, kullanıcılar çalışırken, fotoğraf düzenlerken, video izlerken ve oyun oynarken için sorunsuz bir deneyim sağlıyor. 256 GB SSD depolama birimiyse Windows 10 deneyimini akıcı şekilde işletiyor.

Kullanıcılar Aspire C Serisi’nin 22 ve 24 inçlik FHD LCD ekranlarında tüm ayrıntıları keskin renkler ve yüksek parlaklıkla görüntüleyebiliyor. Hepsi Bir Arada bilgisayarın ince çerçeveleri, görüntü için kullanılabilen işlevsel ekran alanını artırarak yüksek bir ekran-gövde oranı sunuyor.

178° görüntüleme açısı ise ekranın daha büyük bir bölümünün zahmetsizce görülebilmesini sağlıyor. İsteyen kullanıcılar, HDMI bağlantısıyla Aspire C Serisi bilgisayarların etkileyici görüntülerinden yalnızca monitör olarak da faydalanabiliyor.

Aspire C Serisi Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar, Acer tarafından geliştirilmiş göz koruyucu teknolojilerle kullanıcılarının göz sağlığını gözetiyor. Acer Bluelight Shield™ uyku kaçıran mavi ışık seviyesini azaltırken, Flickerless™ teknolojisiyse doğal titremeyi azaltarak gözün yorulmasını önlüyor.

ZENGİN BAĞLANTI SEÇENEKLERİ

Aspire C Serisi Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar, evdeki tüm kullanıcıların farklı deneyimlerini zenginleştirmek için zengin bağlantı seçenekleri sunuyor. HDMI bağlantısı daha verimli çalışmak için ekstra ekran eklenmesine olanak tanırken dört USB bağlantı noktası istenen tüm çevre birimlerinin bağlanmasını sağlıyor. WiFi 5 (802.11ac) bağlantısıysa kullanıcıları internete kablosuz olarak bağlıyor.

FİYAT VE BULUNABİLİRLİK

21,5 inç LCD ekranlı Aspire C (C22-963) 5.199 TL, 23,8 inç LCD ekranı Aspire C (C24- 963) 5.999 TL fiyat etiketleriyle Türkiye’de. Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Belirli pazarlardaki bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için www.acer.com.tr adresi üzerinden en yakın Acer ofisiyle iletişime geçilebilir.