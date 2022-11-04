ABD Uzay Komutanlığı: "Çin roketi yeryüzüne düştü"

ABD Uzay Komutanlığına göre Çin’e ait 23 tonluk Long March 5B roketi, Pasifik Okyanusu’na kontrolsüz düşüş gerçekleştirdi.

ABD Uzay Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin’in Tiangong Uzay İstasyonu’ndan 31 Ekim’de fırlatılan 23 ton ağırlığında ve 10 katlı bina yüksekliğindeki dev Long March 5B roketinin dünyaya döndüğü belirtildi. TSİ 13.01’de atmosfere girdiği ifade edilen roketin Pasifik Okyanusu’na düştüğü aktarıldı.

Çin makamlarından ise henüz açıklama gelmedi.

Serbest düşüş paniğe neden olmuştu

Çin Uzay İstasyonu’nun (CSS) Tianhe modülünü yörüngeye göndermek üzere fırlatılan Long March 5B roketinin kontrolden çıktığı ve planlanan güvenli alanın dışına düşebileceği kamuoyuna yansımıştı. Roketin büyük parçalarının yerleşim yerlerine isabet edebileceği ihtimali, uluslararası kamuoyunda endişeye neden olmuştu.