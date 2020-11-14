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ABD TikTok'a 15 gün ek süre verdi

ABD, TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını elden çıkarmasına yönelik ek süre verdi.

Bilim ve Teknoloji 14.11.2020, 10:26
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ABD TikTok'a 15 gün ek süre verdi

ABD Hazine Bakanlığı Sözcüsü Monica Crowley tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Ağustos'ta Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik kararname imzaladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ABD'deki Yabancı Yatırımlar Komitesi'nin (CFIUS) ByteDance'e 12 Kasım'a kadar verilen sürenin 15 gün daha uzatılmasına yönelik karar aldığı aktarıldı.

Böylece bu uzatmayla, taraflara ve Komite'ye söz konusu durumu çözmeleri için ilave süre tanındı.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.

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