ABD'li Zynga, Türk mobil oyun şirketi Zerosum'u aldı

Türkiye, son bir yıldır unicorn yani milyar dolarlık değere ulaşan girişimlerle tanıştı. Dünyaca ünlü oyun şirketi ABD’li Zynga’nın Türk oyun firması Peak Games’i 2020’de 1,8 milyar dolara satın almasıyla başlayan furyaya, önce dijital uygulamalar Getir ve ardından Hepsiburada eklendi. Getir, 7,5 milyar dolarlık, Hepsiburada ise 4,6 milyar dolarlık değere ulaştı. Son eklenen Türk unicorn’u ise Dream Games oldu.

Ağustos 2020'de Zynga'nın 220 milyon dolar değerleme ile satın alınan Rollic, kısa bir süre sonra partneri Chef Games'ten "Onnect - A Pair Matching Puzzle" oyununu satın aldığını duyurmuştu.

M&A alanında 2021'e hızlı başlayan Rollic, geçtiğimiz senenin dünyada en çok ses getiren ve TikTok kullanıcılarının dikkatini çeken (Tiktokable) tasarım anlayışını mobil oyun dünyasına kazandıran High Heels! oyununun geliştirme partneri İzmir merkezli şirket Uncosoft'u ekibine katmıştı.

Türkiye'de kurduğu geniş üretim ekosistemiyle birlikte oyun üreten Rollic, bu defa da Creasaur Entertainment, Bytetyper (Forgerhero) ve Zerosum'ı satın aldığını açıkladı. Satın alım öncesi de Rollic partnerliğinde oyun yayınlayan bu üç stüdyo, mobil oyun geliştirmeye Rollic üretim ağı altında devam edecek.

ABD'de başarı kazanan Türkiye merkezli üç stüdyonun ürettiği popüler oyunlar arasında Bilkent merkezli Creasaur Entertainment'ın geliştirdiği Money Maker 3D ve Hit Guys, Bytetyper'ın (Forgerhero) geliştirdiği Racing Online ve Touchdrawn ve Zerosum'ın geliştirdiği Barista Life ve Long Nails 3D oyunları yer alıyor.

Altın çağını yaşayan Türk oyun sektörü, ABD'li şirket Zynga'nın yatırım için gözünü diktiği başlıca mecralardan biri haline geldi. Bu yatırımlardan en yenisi ise Zerosum.

BOĞAZİÇİLİ İKİ GENCİN OKULDAYKEN KURDUĞU BİR ŞİRKET

Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümü öğrencisi Umut İsmetoğlu ve aynı bölümden mezun Hasan Burak Demir’in 2019’da kurduğu mobil oyun şirketi Zerosum, dünyanın önde gelen oyun gruplarından Zynga tarafından satın alındı. Şu anda 37 kişilik bir ekibe sahip olduklarını ve geçen yıl “Barista Life” oyunuyla ile en çok indirilenler listesinde ABD’de ilk dört ve 42 ülkede ilk beşe girmeyi başardıklarını belirten Umut İsmetoğlu, Zynga’nın da desteğiyle dünyanın en iyilerinden biri olmayı hedeflediklerini söylüyor.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları dünya çapında ses getiren başarılarına bir yenisini daha ekledi. Boğaziçili genç girişimciler Umut İsmetoğlu ve Hasan Burak Demir’in 2019’da kurdukları mobil oyun şirketi Zerosum, hisseleri ABD'nin en büyük teknoloji borsalarından NASDAQ’ta işlem gören, dünyanın lider mobil oyun grupları arasında sıralanan Zynga ve Rollic Games tarafından satın alındı.

24 yaşındaki Umut İsmetoğlu, uygulama marketlerinde en çok indirilenler arasında yer bulan Barista Life gibi çok sevilen yeni oyunlar için çalışmaların sürdüğünü belirterek, yeni iş birliğinin de sağlayacağı avantajlarla hedeflerinin dünyanın en iyileri arasında yer almak olduğunu söylüyor. Zerosum CEO’su İsmetoğlu, Zynga'nın satın alma süreci ile Zerosum'un proje ve hedeflerini şöyle anlatıyor:

“Çok iyi bir ekibe sahibiz"

Mobil oyun sektöründeki hızlı büyüme yakın arkadaşım Burak ile dikkatimizi çekti. Bu alanda bir gelecek olduğunu iki yıl önce görerek Zerosum şirketini henüz Boğaziçi’nde öğrenciyken kurduk. İlk başta iki kişiyken şu anda 35 arkadaşımız bizimle birlikte çalışıyor. Hiç yatırım almadık ve bu kadar kısa zamana harika bir ekip kurmayı ve güzel oyunlar geliştirmeyi sığdırabildiğimiz için çok mutluyuz. Geçen sene Zerosum’ın geliştirdiği Barista Life oyunu uygulama marketlerinde ABD'de dördüncü sırada listelendi. 45 ülkede de ilk beşte sıralandı. Barista Life dışında da yoğun ilgi karşılanan birçok oyunumuz da var. Zerosum olarak otobüs ya da kahve sırası beklerken birkaç dakika içinde oynayabileceğiniz, iyi bir konsepte sahip, eğlenceli mobil oyunlar geliştirmek için çalışıyoruz. Bu tip oyunlar özellikle pandeminin dünyayı etkisine aldığı bu dönemde daha fazla insanın ilgisi çekti.

“Dünyanın en iyilerinden biri olmayı hedefliyoruz"

Birçok firmadan teklif aldık ama dünyada mobil oyun şirketleri arasında en iyilerinden biri olan Zynga ve Rollic Games ile görüşmelerimiz olumlu geçti. Zynga grubunun bize katacağı çok şey olacak. Bu grup oyun işini çok iyi bilmesinin yanı sıra sektörde son yıllarda önemi çok artan gelişmiş veriye de sahip. Bu iş birliğinin gücünü arkamıza alarak Zerosum’da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Başta ABD pazarı olmak üzere tüm dünyada herkesin severek oynadığı yeni mobil oyunlar geliştirmek için çalışıyoruz. Mobil oyun oldukça zorlu bir ürün ve geliştirmekse tamamıyla ekip işi. Bu sektörde başarılı olmak için doğru ürünü, doğru ekiple, doğru zamanda üretmek oldukça önemli. İyi bir oyunun tekniğinin, tasarımının ve ürün dizaynının çok iyi olması gerekiyor. Bu yaklaşımla Türkiye’de mobil oyun geliştirmek isteyen genç ve yetenekli yeni arkadaşlarımızı da ekibimize katarak daha da büyümek istiyoruz.

BARISTA LIFE OYUNU ÇOK SEVİLDİ

Yaklaşık iki yıl önce iki Boğaziçili tarafından kurulan mobil oyun şirketi Zerosum’ın Barista Life adlı oyunu en çok indirilen oyunlar listesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde 4. oldu ve 42 farklı ülkede ilk 5’e girmeyi başardı. Barista konseptiyle tasarlanan oyun, tekniği ve tasarımıyla öne çıkarak önemli bir popülarite yakaladı.